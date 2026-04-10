Цены на топливо в мире снова стремительно пошли в гору, – Куюн

Европейские котировки на топливо, по которым Украина импортирует бензин и дизель, опять начали стремительно расти после краткосрочной паузы, связанной с объявлением временного перемирия на Ближнем Востоке. Об этом сообщил директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

"Недолго музыка звучала… Свежие котировки дизтоплива: Средиземноморье – $1384,00 (+87,25), Северо-Запад – $1415,75 (+145,00). Кроме того, все без исключения поставщики, которые продают нам топливо, повысили свои премии, что являются признаком проблем с будущим поиском ресурсов. Другими словами, не сильно верят они в быстрое завершение проблем на Ближнем Востоке", – пишет эксперт.

По словам Куюна, повышение премий международными поставщиками вместе с ростом котировок сигнализирует о рисках дальнейшего подорожания нефтепродуктов.

Фактически импортные котировки на горючее за последние дни уже вернулись к уровню до объявления перемирия в Иране.

Напомним, после объявления о временном перемирии в Иране рост цен приостановился на несколько дней. Однако продолжение боевых действий и общая нестабильность в регионе привели к тому, что цены на нефть и нефтепродукты снова начали стремительно расти.