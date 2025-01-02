Цены на сигареты резко повысят: сколько будет стоить пачка в 2025-м

С 1 января в Украине должен действовать новый размер акцизов на сигареты (закон находится на подписи у президента). Именно акцизы больше всего влияют на цены, их привязали к евро, одобрив 4 декабря законопроект 11090. OBOZ.UA подсчитал, как будет расти стоимость сигарет (пачка среднего сегмента подорожает на 28,6 грн) из-за введения нового акциза. В расчетах мы использовали актуальный курс доллара по евро, а также прогноз роста курса доллара в Украине от МВФ.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Также учтено, что акциз (условие директивы) составляет 60% стоимости пачки. Это приблизительные оценки, которые могут изменяться и при условии, что будет дорожать или дешеветь доллар по отношению к евро, и при условии, если прогноз МВФ по курсу гривни окажется ошибочным.

Пачка сигарет среднего класса в 2025 может подорожать ориентировочно на 28,6 грн – до 124,7 грн. Цены будут расти не сразу. Дело в том, что в магазинах, супермаркетах и даже на заводах есть запас продукции. Поэтому в январе украинцы будут покупать сигареты, которые были изготовлены и с которых был оплачен акциз еще в декабре.

В 2028-м (рост акцизов будет продолжаться именно до 2028 года), если ориентироваться на такую модель, стоимость пачки достигнет уже около 160,5 грн. Дополнительно бюджет может получить, согласно расчетам Минфина, в 2025 году около 612 млн грн, в 2026 году – 5 млрд грн, в 2027 году – 9,3 млрд. грн., в 2028 году – 13,8 млрд грн.

Также увеличится акциз и на бензин. Так, в 2024-м за литр бензина уплачивается акциз в размере 0,2135 евро, а с 2025-го – 0,242 евро. Соответственно, литр бензина может подорожать примерно на 1,2 грн. Однако подорожание будет происходить постепенно, учитывая запасы бензина, за который еще уплачен старый акциз. К 2028 году литр бензина может подорожать только за счет акциза примерно на 6,22 грн (без учета влияния девальвации, ситуации на рынке, импортных цен).

Как сообщал OBOZ.UA, увеличить акцизные ставки на табачные изделия Украину призвала непосредственно Европейская комиссия в рамках отчета по странам-кандидатам на вступление в ЕС. В документе среди прочего отмечено, что Украине нужно гармонизировать классификацию табачных изделий и ставки акцизного сбора в соответствии с нормами Евросоюза.

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