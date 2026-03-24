Цены на нефть снова выросли: Иран опроверг заявления Трампа и обвинил его в "манипулировании рынком"

Цены на нефть снова пошли вверх, причиной являются опасения относительно поставок, поскольку Иран отрицает факт переговоров с США. Утром 24 марта фьючерсы на нефть Brent выросли на 2,9%, до 102,83 доллара за баррель, WTI поднялась на 2,8%, до 90,62 доллара.

Днем ранее президент США Дональд Трамп приказал отложить атаки на иранские электростанции на пять дней. Он заявлял, что США провели переговоры с неназванными иранскими чиновниками и это может привести к прекращению войны в Персидском заливе, пишет Reuters.

США своими заявлениями попытались "срезать" часть завышения цен на нефть из-за войны в заливе – такого мнения рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер. Он считает, сегодняшнее повышение – это попытки рынка найти точку опоры.

Трейдеры осознают, что Ормузский пролив все еще далек от свободного прохода кораблей. Также руководители нефтяных компаний на конференции в Хьюстоне отметили – война США и Израиля с Ираном будет иметь долгосрочное влияние на мировую экономику.

Попытки снизить цены на нефть

Тегеран опровергает контакты с Вашингтоном. Иран назвал это попыткой манипуляции финансовым рынком. Старший рыночный аналитик брокерской компании Phillip Nova Приянка Сачдева предупреждает, что рынки готовятся к сбоям как минимум до апреля.

В попытках смягчить дефицит нефтепродуктов, США временно отменили санкции в отношении российской и иранской нефти, которая уже находится в море. Источники в отрасли сообщали, что трейдеры с тех пор предлагали иранскую сырую нефть индийским нефтеперерабатывающим заводам.

Кроме того, исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол в понедельник заявил, что агентство консультируется с правительствами стран Азии и Европы относительно возможного высвобождения стратегических резервов "при необходимости".

Фактическая ситуация в Ормузском проливе

Война практически остановила поставки примерно одной пятой мировой нефти и сжиженного природного газа через Ормузский пролив. Несмотря на это, в понедельник по нему прошли два танкера, направлявшиеся в Индию.

Австралийский инвестиционный банк Macquarie предупредил клиентов – после заявления Трампа цены могут снизиться до 85-90 долларов. Но после они ожидают их возвращения к отметке 110 долларов. В Macquarie прогнозируют, если пролив останется закрытым до конца апреля, цена на Brent может достичь 150 долларов за баррель.

