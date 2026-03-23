Цена на бензин на украинских АЗС перешагнула важный рубеж: стоимость топлива 23 марта

За выходные в Украине заметно подорожал бензин А-95. Так, в понедельник 23 марта они продавали его в среднем по 71,85 грн, что сразу на 39 коп. превышает цену пятницы 20 числа. Таким образом, стоимость ресурса уже в ближайшее время может перешагнуть очередной символический рубеж в 72 грн.

Более того, говорится в материале delo.ua, уже до конца текущей недели (23-29 марта) бензин на украинских заправках может подорожать до средних 80 грн/л. А если сбудется более пессимистический прогноз, то и до 85 грн/л.

"Удорожание продолжится. Главным образом из-за роста котировок в странах, откуда в Украину поставляют топливо", – рассказали аналитики.

Дело в том, объяснили они, что с начала полномасштабной войны рынок работает "с колес". Т.е., ритейлеры не делают значительных запасов топлива – вместо этого практически сразу продавая то, что ввозится в страну.

"Поэтому подорожание будет стремительным. Таким образом на этой неделе бензин А-95 на украинских АЗС может вырасти до 80–85 грн/л", – спрогнозировали авторы материала.

Причиной же этого, по их словам, является турбулентность на нефтяном рынке из-за войны в Иране. Ведь, отмечается, на фоне этого "мировые цены на нефть взлетели до максимумов с 2022 года, что уже повлекло за собой резкое подорожание топлива в Украине".

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом же, по данным "Консалтинговой группы А-95", ныне крупные сети продают бензин по 67,9-75,99 грн/л. В частности:

Самые высокие цены выставили на заправках Grand Petrol, Neftek.

Самые низкие цены, по данным аналитиков, – на АЗС RLS.

Как сообщал OBOZ.UA, после начала американских ударов по Ирану, цены на бензин на украинских АЗС выросли до рекордных значения в истории Украины. Тем не менее, паниковать не стоит. Ведь опрошенные OBOZ.UA эксперты сходятся во мнении, что после стабилизации ситуации стоимость топлива пойдет вниз.

