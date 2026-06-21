Центр Одессы остался без света, отключения также зафиксированы в Ровенской области: что известно о причинах

Утром 21 июня без света остался центр Одессы и отдельные населённые пункты Ровенской области. На момент публикации энергетики восстанавливают электроснабжение.

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В Одессе без света остались жители центра города и несколько транспортных предприятий. Об этом сообщает Telegram-канал "Одесса.Официально".

Отключение электроэнергии произошло из-за аварийной ситуации на Одесской ТЭЦ. Восстановить электроснабжение в домах одесситов планируют до конца суток.

Между тем часть Ровенской области также осталась без света – россияне атаковали область ночью. В результате в Сарненском районе произошло отключение электроэнергии.

По информации Александра Коваля, главы местной ОГА, энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Напомним, что с 1 июля украинцы будут платить за электроэнергию по действующему тарифу. Он составляет 4,32 грн за 1 кВт·ч. То есть повышения тарифов не произойдет.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинцам, в домах и квартирах которых установлены газовые плиты, рекомендуют оборудовать свои жилища газовым сигнализатором — ведь вероятность утечки газа всегда существует. Это устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха.

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