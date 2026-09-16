Ценовые ограничения на энергетическом рынке могут вновь ограничить импорт электроэнергии зимой, – Омельченко
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Если европейские цены поднимутся выше установленной в Украине предельной цены, действующие ограничения (прайс-кепы) вновь могут стать препятствием для закупки электроэнергии.
Об этом заявил Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова.
"Поэтому может возникнуть ситуация, когда даже эти завышенные цены, повышенные цены, вернее прайс-кепы, ведь прайс-кепы и цена – это разные вещи. Повышенные прайс-кепы могут и не помочь", – отметил Омельченко.
По его словам, такая ситуация уже возникала в предыдущие годы: во время значительного дефицита Украина из-за собственных регуляторных ограничений не могла в полной мере получать необходимую электроэнергию.
"Мы можем вновь повторить ту ситуацию, которая была в прошлые годы, когда у нас был большой дефицит электроэнергии, и мы сами своей нелепой регуляторной политикой НКРЭКП снижали возможность получать электроэнергию тогда, когда нам это нужно", – подчеркнул эксперт.
Омельченко считает, что перед зимой НКРЭКП должна действовать на опережение и изменить сам принцип установления прайс-кепов, а не корректировать предельные цены вручную уже после возникновения проблем.
Ранее бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отмечал, что искусственные ценовые ограничения на украинском энергорынке вынуждают Украину недоиспользовать импорт электроэнергии из Европы.