Трамп планирует за 90 дней заключить 90 сделок: партнерам придется договариваться с США об условиях торговли

Администрация президента США Дональда Трампа хочет заключить 90 торговых соглашений за 90 дней. Эти соглашения могут снизить размер пошлин, которые США планируют ввести против большинства своих партнеров.

Видео дня

Как пишет Reuters, глава торговли Европейского Союза Марош Шефчович будет одним из первых чиновников внешней торговли, которые приедут в Вашингтон для срочных переговоров о высоких тарифах, о которых Трамп объявил 2 апреля. Блок является одним из крупнейших торговых партнеров США с почти 1 триллионом долларов двусторонней торговли в прошлом году.

Но когда Шефчович приедет, главный переговорщик Трампа по тарифам, министр финансов Скотт Бессент, будет в Буэнос-Айресе, чтобы продемонстрировать поддержку экономическим реформам Аргентины. Отсутствие Бессента усугубляет сомнения торговых экспертов относительно того, насколько эффективно администрация сможет провести одновременно такое количество переговоров.

"Принятие этих решений потребует серьезных переговоров", - сказала Венди Катлер, бывший главный переговорщик Торгового представителя США.

На этой неделе Трамп начал 90-дневный обратный отсчет, когда приостановил свои тарифы для многих стран после того, как финансовые рынки вошли в штопор из-за опасений рецессии и инфляции. На этой неделе инвесторы продали долговые обязательства казначейства США, подняв процентные ставки и побудив девальвацию доллара.

Еще одним усложняющим фактором является неопределенность относительно позиции США по торговле, добавил второй дипломатический источник, сказав, что у главных торговых советников Трампа были свои взгляды. Некоторые страны, включая Великобританию, Австралию и другие, обсуждали торговлю с администрацией после инаугурации Трампа в январе, но безрезультатно.

"Это не похоже на то, что есть лист бумаги с жесткими тезисами, который переходит из рук в руки", - сказал один дипломатический источник.

Как уже сообщал OBOZ.UA, пошлины, введенные администрацией Дональда Трампа, ударили и по нему самому. После объявления чрезвычайного положения в экономике он потерял около полумиллиарда долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!