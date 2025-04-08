Со счетов Трампа "исчезла" колоссальная сумма: куда делись деньги

Пошлины, которые администрация Дональда Трампа наложила на импорт товаров в США, обрушили фондовые рынки. Не обошла эта участь и самого американского лидера, который после объявления чрезвычайного положения в экономике потерял около пол миллиарда долларов.

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Как сообщает Forbes, если 2 апреля состояние президента США оценивалось в $4,7 млрд, то менее чем через неделю он владел уже $4,2 млрд. Такая значительная потеря связана с падением принадлежащих ему акций – активы президента США преимущественно завязаны на недвижимости и местах отдыха.

Крупнейшая потеря Трампа связана с его самым ценным активом – Trump Media and Technology Group. За последние три торговых дня акции компании подешевели на 8% и достигли самой низкой отметки с октября. В результате его доля сократилась почти на $170 млн – с $2,2 млрд до $2 млрд.

Портфель Трампа в сфере недвижимости тоже просел на $90 млн – с $570 млн до $660 млн. Это связано с падением акций двух компаний, через которые он владеет своими самыми ценными зданиями – Vornado Realty Trust (-14%) и SL Green (-15%).

Журналисты отмечают, что сеть его гольф-клубов тоже может потерять доход, если члены клуба начнут переносить свадьбы, ужины в более бюджетные места или начнут отказываться от членства. Причем это может быть сделано как в качестве экономии, так и в знак протеста против политики действующего президента.

Также Трамп владеет различными курортами Trump National Doral и сотнями апартаментов в Чикаго и Лас-Вегасе. Если стоимость этих активов Трампа сократится на 16%, он лишится еще $65 млн. А из-за удара по бизнесу, связанному с лицензированием и управлением, он может потерять еще $15 млн.

Акции компаний по недвижимости также упали в среднем на 13%, что эквивалентно $20 млн. Также американский президент вложил $5-25 млн в акциях частной кредитной компании Blue Owl Capital, которые с прошлой среды упали на 22%.

Также Трамп мог потерять из-за обвала крипторынка. Ранее криптофонд World Liberty Financial перевел ему виртуальных активов в эквиваленте около $350 миллионов. Журналисты предполагают, что, если Трамп хранил их в криптовалюте Ether, которая упала на 9%, то его капитал мог сократиться на $32 млн.

При этом журналисты называют самой большой угрозой для Трампа не прямые убытки в результате действия пошлин на продукцию, импортируемую в США, а потерю доверия инвесторов по всему миру. "Люди полагаются на прихоти, а не на логику, когда решают, покупать или отказываться от элитной недвижимости, дорогого членства в клубах и высоко летящих акций мемов. Чем больше неопределенности Трамп привносит в мировую экономику, тем ниже будет падать его собственный капитал", – констатирует издание.

Также OBOZ.UA сообщал, что новые пошлины привели к тому, что состояние 500 самых богатых людей в мире сократилось на 208 миллиардов долларов. Больше всего потеряли американские миллиардеры, в частности Марк Цукерберг и Джефф Безос.

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