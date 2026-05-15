Трамп одним заявлением о Китае обвалил акции Boeing: что сказал президент США

Акции американского авиапроизводителя Boeing резко упали после заявления президента США Дональда Трампа, что Китай закажет всего 200 самолетов. Инвесторы ожидали значительно более масштабной сделки между Пекином и американским авиапроизводителем.

Об этом пишет Reuters. После слов Трампа о договоренности с Китаем акции Boeing во время торгов потеряли более 4%.

Трамп объявил о сделке на 200 самолетов

После встречи с лидером Китая Си Цзиньпином президент США Дональд Трамп в эфире Fox News заявил, что Китай согласился приобрести 200 самолетов Boeing.

"Он согласился сегодня заказать 200 самолетов... 200 больших самолетов", – сказал американский президент, говоря о лидере КНР Си Цзиньпине.

Детали потенциального соглашения между США и Китаем по закупке самолетов Boeing остаются неизвестными: какие именно модели самолетов Пекин планирует закупить и когда могут состояться поставки.

Однако объем договоренностей оказался значительно меньше предыдущих ожиданий.

Рынок ожидал значительно большей сделки

По данным Reuters, накануне переговоров Трампа и Си Цзиньпина обсуждалась потенциальная сделка примерно на 500 самолетов Boeing 737 MAX. Кроме того, источники агентства сообщали о возможных дополнительных заказах широкофюзеляжных лайнеров.

Вместо этого в итоге речь идет о 200 самолетах. По информации собеседников Reuters, Пекин также ведет переговоры с европейским авиапроизводителем Airbus по отдельной масштабной сделке.

Именно поэтому рынок негативно отреагировал на заявление Трампа о всего 200 бортах. После заявления Трампа акции Boeing просели примерно на 4,1% во время биржевых торгов.

Аналитики отмечают, что сокращение ожидаемого объема контракта стало негативным сигналом для рынка, поскольку крупные заказы авиагигантов обычно рассматриваются как индикатор стабильности торговых отношений между США и Китаем.

Boeing и Airbus борются за китайский рынок

Китай остается одним из важнейших авиационных рынков мира, а Boeing и Airbus ведут жесткую конкуренцию за контракты с китайскими авиакомпаниями.

По оценкам аналитиков, Китаю уже сейчас нужно около тысячи новых самолетов, а к 2045 году потребность может вырасти до 9 тысяч авиалайнеров.

В 2010-х годах Airbus уже опередил Boeing на китайском рынке и даже открыл в городе Тяньцзинь завод окончательной сборки самолетов A320.

Последний крупный заказ Boeing со стороны КНР был сделан еще в 2017 году во время предыдущего визита Трампа в Пекин – тогда Китай согласился приобрести 300 самолетов американской компании. После этого отношения между двумя странами ухудшились, и с тех пор Boeing получал небольшие заказы преимущественно на грузовые самолеты.

