Тимошенко назвала фактор, который заставил власть отказаться от идеи введения НДС для ФЛП

Совместные усилия команды "Батькивщины", общенационального движения #ЅаѵеФОП, малых предпринимателей заставили власть изменить предложения, которые они предоставили МВФ о введении НДС для ФЛП.

Об этом сообщила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

"Вместе мы показали, что такие решения в Украине не пройдут, что их нельзя безнаказанно навязывать сверху и делать вид, что так и надо", – добавила Юлия Тимошенко.

По ее словам, этого удалось достичь благодаря совместным усилиям миллионов неравнодушных, которые присоединились к национальному сопротивлению экономическому террору против среднего класса.

"Благодаря вам мы не просто собрали сотни тысяч подписей в поддержку запрета введения НДС для ФЛП. Вместе с вами мы подняли всю страну, приняли сотни решений местных советов, провели множество публичных мероприятий и в итоге – заставили власть изменить предложения, которые они предоставили МВФ по уничтожению ФЛП, и вообще среднего класса Украины!" – отметила лидер "Батькивщины".

Однако она уточнила, что остается только один гарантированный способ помешать власти "мародерить средний класс" – это принятие законпороекта "Батькивщины" о моратории на повышение налогов для ФЛП и запрет на введение новых поборов.

"Рано или поздно мы добьемся его принятия. Потому что с этой властью расслабляться нельзя", – резюмировала Юлия Тимошенко.