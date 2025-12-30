Терехов о повышении тарифа на распределение газа: нельзя добивать тех, кто держит экономику

Глава Ассоциации прифронтовых городов и громад (АПГГ), мэр Харькова Игорь Терехов выступил категорически против планов повысить тариф на распределение газа для предприятий. По его убеждению, такой шаг фактически добьет тех, кто держит экономику, и в итоге негативно повлияет на жизнь всех украинцев.

"Тепло в домах во время войны – это не о комфорте. Это о безопасности, о жизни людей и об устойчивости города. НКРЭКУ планирует с 1 января повысить тариф на распределение газа для предприятий. Для Харькова и других прифронтовых громад это создает критические риски для прохождения отопительного сезона. Потому что для теплоснабжающих предприятий это – расходы, которые они физически не могут "проглотить", не сломав всю систему", – предупредил глава АПГГ.

Он призвал говорить честно о том, что долги предприятий, которые поставляют людям тепло и горячую воду, и так растут. А с запланированным изменением тарифа – вырастут еще на сотни миллионов.

"Обещанных компенсаций со стороны государства, по крайней мере Харьков, не видел уже несколько лет. И это не эмоция – это реальность наших финансов и наших счетов. Что это означает на практике? Если расходы увеличиваются, а компенсаций нет, предприятия будут вынуждены "делиться" этой дополнительной нагрузкой с другими. То есть повышать тарифы для юридических лиц. Поэтому под этот очередной удар попадет и бизнес, которому и так трудно: война, риски, падение спроса, дорогие кредиты, логистика. Мы не имеем права добивать тех, кто держит экономику и рабочие места", – отметил харьковский городской голова.

По его словам, для местных бюджетов это означает еще одну неизбежную нагрузку. Для людей – риск остаться без стабильного тепла зимой. Для страны – минус в устойчивости, которую обязательно надо беречь.

"Как председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад я обратился к правительству с требованием совместно с НКРЭКУ найти решение: отсрочить запланированные изменения тарифной политики и обеспечить реальную поддержку предприятий тепловой энергетики – в прифронтовых регионах и по стране в целом. Государство должно сделать ответственный шаг: сохранить тепло, сохранить людей, сохранить экономику. Коммунальные эксперименты во время войны – неуместны. Нам нужны решения для развития, а не дополнительные риски", – констатировал Игорь Терехов.