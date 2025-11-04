Тарифы, пенсии, курс доллара и мобилизация: что изменилось для украинцев с 1 ноября и к чему готовиться

В Украине в ноябре полноценно начался по оценкам экспертов один из самых тяжелых отопительных сезонов. Несмотря на нехватку газа и электроэнергии из-за массированных атак РФ, пересматривать тарифы в правительстве не планируют. Также не намерены менять социальные стандарты.

О том, к каким изменениям стоит готовиться украинцам в ноябре – читайте в материале OBOZ.UA.

Коммуналка: отопительный сезон и новые платежки за свет

Украинцы с электрическим отоплением, с октября могут платить за электроэнергию по особому тарифу. Для них стоимость двух тысяч кВт*ч в месяц составляет 2,64 грн за каждый. Это вдвое меньше обычного тарифа для населения.

Платежка за октябрь придет в ноябре. При этом, для большинства украинцев никаких изменений не будет. С началом отопительного сезона приняли решение не менять стоимость ни электроэнергии, ни газа.

Цена на газ установлена "Нафтогазом" до конца апреля 2026-го. Как отмечается, решение о неизменности цены принято с учетом действующего моратория на повышение цен на природный газ. В то же время, ведомство призывает потребителей ответственно относиться к расчетам.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", являющаяся частью Группы "Нафтогаз", продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене – 7,96 грн за кубометр. Это предусматривает тарифный план "Фиксированный" для бытовых клиентов. Цена будет актуальной до 30 апреля 2026 года", – говорится в сообщении компании.

Кроме "Нафтогаза", в Украине работает еще ряд поставщиков голубого топлива. Но около 98% всех бытовых потребителей пользуются услугами именно "Нафтогаза".

Электроэнергия – решение принято правительством. Даже несмотря на новые массированные обстрелы энергетических объектов и необходимость тратить огромные суммы на покупку нового оборудования и ремонт, в ближайшее время повышать тарифы на ток не будут.

В правительстве приняли решение зафиксировать действующую стоимость электроэнергии на уровне 4,32 грн за кВт*ч до 30 апреля 2026-го. "Правительство продлило действие ПСО на электроэнергию до 30 апреля 2026 года. Это означает, что во время отопительного сезона граждане и в дальнейшем будут платить 4,32 грн за кВт*ч. Также сохраняем льготную цену для потребителей с электроотоплением. Так, за объем потребления до 2 000 кВт*ч в месяц будет действовать цена 2,64 грн за кВт*ч, а за потребление сверх установленного лимита цена – 4,32 грн за кВт*ч", – заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

Пенсии с 1 ноября: как изменятся размеры выплат

Пересмотр уровня прожиточного минимума или дополнительная индексация пенсий с 1 ноября на предусмотрены. Но в этом месяце выплаты могут возрасти для тех, кто достигнет определенного возраста.

Кроме достижения определенного возраста, есть еще одно условие: пенсия не должна превышать 10 340,3 грн. Размеры доплат следующие:

от 70 до 74 лет – 300 грн ;

; от 75 до 79 лет – 456 грн ;

; от 80 лет – 570 грн.

"Эта доплата начисляется автоматически, поэтому обращаться в Пенсионный фонд Украины не нужно. Но есть несколько нюансов относительно ее получения: размер пенсии не должен превышать 10 340,35 грн; начисление надбавки происходит со дня достижения соответствующего возраста (если пенсионер родился 1-го числа, то он получит полный размер надбавки вместе с пенсией за этот месяц, если пенсионер родился, например, 20-го числа, то получит к своей пенсии доплату за 10 дней, то есть в расчете за дни после наступления возраста)", – отмечают в ПФУ.

Кроме того, есть еще один не менее важный момент в исчислении надбавки: лицу, которое достигло следующего возрастного уровня, например 75-летия, надбавка к пенсии составит 156 грн, ведь у такого пенсионера уже имеется надбавка в размере 300 грн, назначенная в 70 лет, то есть, идет доначисление до следующего размера.

Что будет с курсом доллара

В Украине официальный курс доллара по состоянию на начало ноября составляет 41,89 грн/$. Анна Золотько, член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank рассказывает: курс зависит от нескольких простых вещей.

Во-первых, от того, что делает Национальный банк – его шаги дают рынку ориентиры и уменьшают риск паники. Во-вторых, от активности государства на внутреннем рынке: когда государство активно размещает свои бумаги, в стране появляется больше гривны, и это снижает давление на курс. В-третьих, от внешних событий – международная помощь, торговля и движения на мировых рынках могут быстро изменить настроение участников рынка.

"Ситуация была контролируемой, но чувствительной к новостям. Важнейшие сигналы, на которые стоит обращать внимание, – это сроки и размеры международных поступлений, активность государственных размещений, большой спрос от компаний и граждан. Это те моменты, которые чаще всего толкают курс в ту или иную сторону", – отмечает эксперт.

Изменят правила для оформления отсрочки

В Украине с 1 ноября ТЦК и СП уже не принимают документы для получения отсрочки от мобилизации. Это предусмотрено Постановлением Кабмина от 24 октября 2025 г. № 1364, которым внесены изменения в постановление "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период".

Подать документы можно:

через Резерв+;

лично через ЦПАУ.

ЦНАП не принимает решение об отсрочке – он передает документы в ТЦК и СП. В течение 15 дней их должны рассмотреть и выдать бумажную версию документа. Услуга бесплатная.

Также новые правила касаются и автоматического продления отсрочки для таких категорий:

Люди с инвалидностью

Временно непригодные к военной службе

Родители 3-х и более детей в возрасте до 18 лет (при условии, что трое детей рождены в действующем браке)

Родители ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет

Родители совершеннолетнего ребенка, который является лицом с инвалидностью I или II группы

Те кто имеют жену (мужа) с инвалидностью I или II группы

Те, кто ухаживает за отцом или матерью с инвалидностью (своими или мужа/жены)

Женщины и мужчины, которые воспитывают ребенка до 18 лет, если их муж или жена служит в армии

Студенты дневной или дуальной формы, которые получают высший уровень образования, а также докторанты и интерны

Научные, научно-педагогические и педагогические работники, которые преподают и работают по основному месту не менее чем на 0,75 ставки

Люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или во время действия военного положения

Родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства

Лица, незаконно лишенные свободы из-за агрессии РФ

Военные, освобожденные из плена и другие.

Некоторые изменения ожидаются и для украинцев за рубежом. Так, в Польше бесплатное жилье оставят лишь для пенсионеров, людей с инвалидностью и многодетных семей, а всем остальным придется арендовать его самостоятельно.