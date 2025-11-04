Тарифы, пенсии, курс доллара и мобилизация: что изменилось для украинцев с 1 ноября и к чему готовиться
В Украине в ноябре полноценно начался по оценкам экспертов один из самых тяжелых отопительных сезонов. Несмотря на нехватку газа и электроэнергии из-за массированных атак РФ, пересматривать тарифы в правительстве не планируют. Также не намерены менять социальные стандарты.
О том, к каким изменениям стоит готовиться украинцам в ноябре – читайте в материале OBOZ.UA.
Коммуналка: отопительный сезон и новые платежки за свет
Украинцы с электрическим отоплением, с октября могут платить за электроэнергию по особому тарифу. Для них стоимость двух тысяч кВт*ч в месяц составляет 2,64 грн за каждый. Это вдвое меньше обычного тарифа для населения.
Платежка за октябрь придет в ноябре. При этом, для большинства украинцев никаких изменений не будет. С началом отопительного сезона приняли решение не менять стоимость ни электроэнергии, ни газа.
Цена на газ установлена "Нафтогазом" до конца апреля 2026-го. Как отмечается, решение о неизменности цены принято с учетом действующего моратория на повышение цен на природный газ. В то же время, ведомство призывает потребителей ответственно относиться к расчетам.
"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", являющаяся частью Группы "Нафтогаз", продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене – 7,96 грн за кубометр. Это предусматривает тарифный план "Фиксированный" для бытовых клиентов. Цена будет актуальной до 30 апреля 2026 года", – говорится в сообщении компании.
Кроме "Нафтогаза", в Украине работает еще ряд поставщиков голубого топлива. Но около 98% всех бытовых потребителей пользуются услугами именно "Нафтогаза".
Электроэнергия – решение принято правительством. Даже несмотря на новые массированные обстрелы энергетических объектов и необходимость тратить огромные суммы на покупку нового оборудования и ремонт, в ближайшее время повышать тарифы на ток не будут.
В правительстве приняли решение зафиксировать действующую стоимость электроэнергии на уровне 4,32 грн за кВт*ч до 30 апреля 2026-го. "Правительство продлило действие ПСО на электроэнергию до 30 апреля 2026 года. Это означает, что во время отопительного сезона граждане и в дальнейшем будут платить 4,32 грн за кВт*ч. Также сохраняем льготную цену для потребителей с электроотоплением. Так, за объем потребления до 2 000 кВт*ч в месяц будет действовать цена 2,64 грн за кВт*ч, а за потребление сверх установленного лимита цена – 4,32 грн за кВт*ч", – заявила премьер-министр Юлия Свириденко.
Пенсии с 1 ноября: как изменятся размеры выплат
Пересмотр уровня прожиточного минимума или дополнительная индексация пенсий с 1 ноября на предусмотрены. Но в этом месяце выплаты могут возрасти для тех, кто достигнет определенного возраста.
Кроме достижения определенного возраста, есть еще одно условие: пенсия не должна превышать 10 340,3 грн. Размеры доплат следующие:
- от 70 до 74 лет – 300 грн;
- от 75 до 79 лет – 456 грн;
- от 80 лет – 570 грн.
"Эта доплата начисляется автоматически, поэтому обращаться в Пенсионный фонд Украины не нужно. Но есть несколько нюансов относительно ее получения: размер пенсии не должен превышать 10 340,35 грн; начисление надбавки происходит со дня достижения соответствующего возраста (если пенсионер родился 1-го числа, то он получит полный размер надбавки вместе с пенсией за этот месяц, если пенсионер родился, например, 20-го числа, то получит к своей пенсии доплату за 10 дней, то есть в расчете за дни после наступления возраста)", – отмечают в ПФУ.
Кроме того, есть еще один не менее важный момент в исчислении надбавки: лицу, которое достигло следующего возрастного уровня, например 75-летия, надбавка к пенсии составит 156 грн, ведь у такого пенсионера уже имеется надбавка в размере 300 грн, назначенная в 70 лет, то есть, идет доначисление до следующего размера.
Что будет с курсом доллара
В Украине официальный курс доллара по состоянию на начало ноября составляет 41,89 грн/$. Анна Золотько, член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank рассказывает: курс зависит от нескольких простых вещей.
Во-первых, от того, что делает Национальный банк – его шаги дают рынку ориентиры и уменьшают риск паники. Во-вторых, от активности государства на внутреннем рынке: когда государство активно размещает свои бумаги, в стране появляется больше гривны, и это снижает давление на курс. В-третьих, от внешних событий – международная помощь, торговля и движения на мировых рынках могут быстро изменить настроение участников рынка.
"Ситуация была контролируемой, но чувствительной к новостям. Важнейшие сигналы, на которые стоит обращать внимание, – это сроки и размеры международных поступлений, активность государственных размещений, большой спрос от компаний и граждан. Это те моменты, которые чаще всего толкают курс в ту или иную сторону", – отмечает эксперт.
Изменят правила для оформления отсрочки
В Украине с 1 ноября ТЦК и СП уже не принимают документы для получения отсрочки от мобилизации. Это предусмотрено Постановлением Кабмина от 24 октября 2025 г. № 1364, которым внесены изменения в постановление "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период".
Подать документы можно:
- через Резерв+;
- лично через ЦПАУ.
ЦНАП не принимает решение об отсрочке – он передает документы в ТЦК и СП. В течение 15 дней их должны рассмотреть и выдать бумажную версию документа. Услуга бесплатная.
Также новые правила касаются и автоматического продления отсрочки для таких категорий:
- Люди с инвалидностью
- Временно непригодные к военной службе
- Родители 3-х и более детей в возрасте до 18 лет (при условии, что трое детей рождены в действующем браке)
- Родители ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет
- Родители совершеннолетнего ребенка, который является лицом с инвалидностью I или II группы
- Те кто имеют жену (мужа) с инвалидностью I или II группы
- Те, кто ухаживает за отцом или матерью с инвалидностью (своими или мужа/жены)
- Женщины и мужчины, которые воспитывают ребенка до 18 лет, если их муж или жена служит в армии
- Студенты дневной или дуальной формы, которые получают высший уровень образования, а также докторанты и интерны
- Научные, научно-педагогические и педагогические работники, которые преподают и работают по основному месту не менее чем на 0,75 ставки
- Люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или во время действия военного положения
- Родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства
- Лица, незаконно лишенные свободы из-за агрессии РФ
- Военные, освобожденные из плена и другие.
Некоторые изменения ожидаются и для украинцев за рубежом. Так, в Польше бесплатное жилье оставят лишь для пенсионеров, людей с инвалидностью и многодетных семей, а всем остальным придется арендовать его самостоятельно.