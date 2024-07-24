Тариф на свет раньше покрывал только передачу электроэнергии, – Павлюк

До повышения тарифа на электроэнергию для населения его размер покрывал только стоимость передачи электричества потребителям.

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Об этом заявил исполнительный директор "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк.

"В существовавшем до сих пор тарифе 2,64 гривны за киловатт стоимости за электроэнергию, как таковой, вообще не было. Была только стоимость ее передачи, и она оплачена не полностью. И то, что сейчас случилось, а именно поднятие тарифа, означает, что население наконец-то начало платить хоть что-то за электроэнергию", – сказал он.

Павлюк пояснил, что одна только стоимость передачи электроэнергии в Украине составляла где-то в среднем от 2,60 до 2,90 гривны.

В целом цена на электроэнергию делится на четыре составляющие: себестоимость электроэнергии, тариф на передачу, тариф на распределение и тариф на поставку.

Павлюк также добавил, что через систему дотации тарифа для населения у поставщиков электроэнергии есть немалые убытки и за них должно постоянно доплачивать государственное предприятие "Гарантированный покупатель".

"Получается так, что поставщик универсальных услуг выходит на рынок, покупает электроэнергию по цене от 4 до 8 гривен в разные моменты суток. А потом продает эту электроэнергию по гораздо более низкой цене. Разницу, которую несет компания в убыток, затем покрывает ГП "Гарантированный покупатель" из доходов, которые ему перечисляет "Укрэнерго", "Энергоатом" и тому подобное", – резюмирует эксперт.

Ранее заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявляла, что в результате существенных разрушений в энергетике государство потеряло возможность финансировать предварительный тариф на электроэнергию для населения.