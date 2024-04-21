Тариф на свет может быть пересмотрен, потому что энергосистеме нужны средства на восстановление, – Юрий Бойко

Правительство может не избежать решения по пересмотру тарифа на электроэнергию, потому что энергосистеме нужны средства для восстановления после российских атак.

Об этом заявил советник премьер-министра Юрий Бойко.

Он пояснил, что низкие цены на электроэнергию для бытовых потребителей поддерживаются благодаря деятельности "Энергоатома" и "Укргидроэнерго". Эти компании компенсируют разницу между фиксированным тарифом для населения и рыночной ценой электроэнергии по своим доходам.

"Однако в этом году ситуация ухудшается двумя ключевыми факторами. Во-первых, гидроэлектростанции испытали значительные разрушения, что очевидно приведет к значительному снижению производства на них электроэнергии и, соответственно, снизит доходы гидроэнергетиков", – сказал Бойко.

Советник премьера добавил, что, во-вторых, из-за дефицита электроэнергии, ожидается повышение рыночной цены на нее. Это приведет к существенному увеличению объемов компенсации со стороны "Энергоатома" и "Укргидроэнерго" для поддержки тарифов на текущем уровне.

В то же время, по имеющимся оценкам, средств для такой компенсации в полном объеме у этих компаний в текущем году не будет, а значит, это приведет к очередному приросту долгов на рынке и дефициту ликвидности.

"Удастся ли правительству при таких обстоятельствах избежать повышения тарифов, – вопрос открыт. Текущая ситуация требует значительных средств уже сегодня, поэтому необходимо действовать оперативно, привлекая все возможные резервы – и внутренние, и внешние", – подчеркнул Бойко.

Ранее сообщалось, что Министерство энергетики и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), изучают возможность пересмотра тарифа на свет для восстановления энергосистемы после обстрелов.