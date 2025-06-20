"Такие ситуации портят имидж страны" — эксперты о судебном иске Ковальской к АМКУ

Издание РБК собрало мнения экспертов относительно попытки украинской группы "Ковальская" оспорить разрешение Антимонопольного комитета (АМКУ) на приобретение цементных активов "Дикергофф цемент Украина" компанией CRH. Издание называет этот кейс не просто спором двух игроков, а тестом для всей системы.

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Как сообщает РБК, компания CRH получила разрешение АМКУ на покупку новых активов после длительного исследования комитета и консультации с другими игроками строительного рынка. Решение сопровождалось перечнем условий, согласно которым CRH должны были назначить новое руководство и разграничить приобретенные предприятия с существующими.

Однако среди украинских компаний оказались противники сделки, пишет РБК. Группа "Ковальская" подала иск на АМКУ, пытаясь обжаловать решение. В апреле 2025 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск. Сейчас дело находится на апелляции.

Этот иск вызвал волну обсуждений как среди бизнес-сообщества, так и среди общественности, пишет РБК. В частности из-за того, что цементная отрасль является стратегической для Украины. Министерство инфраструктуры оценило потребность страны для восстановления в более 50 млн тонн цемента в течение ближайших 5-7 лет.

"Такие ситуации портят имидж страны и снижают привлекательность украинского рынка для западных инвесторов", — сказал РБК президент Всеукраинского союза производителей стройматериалов Константин Салий, комментируя дело.

Кроме Салия, на защиту CRH стали ряд экономистов и публичных экспертов, в том числе и бывший министр экономического развития Украины Павел Шеремета, сообщает РБК. Он подчеркнул, что CRH - это о современных практиках управления, технологиях, увеличении производительности, создании новых рабочих мест.

РБК приводит также комментарий инвестиционного банкира Сергея Фурсы: "Судебные баталии между конкурентами — естественный механизм. Но без доверия к судебным решениям возникают вопросы к инвестклимату Украины".