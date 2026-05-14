Судебная практика в закупках электроэнергии уже угрожает энергетической безопасности государства, – Гриб

Судебная и регуляторная практика в сфере публичных закупок электроэнергии уже выходит за пределы рыночной дискуссии и создает риски для энергетической безопасности государства, считает народный депутат, председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб.

По ее словам, непринятие законопроекта об изменениях в правила государственных закупок лишь углубило проблемы, которые сейчас возникают в судах.

"Я вам скажу, что тот факт, что провалили принятие закона о государственных закупках, для меня еще не понятно, почему так произошло. Банально, возможно, знаете, просто у кого-то были какие-то шкурные интересы, и поэтому начали лоббировать, и некоторые депутаты просто за него не проголосовали. Хотя, мне кажется, как раз принятие этого законопроекта на сегодня все же помогло решать эти проблемы, которые мы сегодня имеем в судах", – сказала Гриб.

Она подчеркнула, что проблема уже напрямую касается способности государства проходить отопительные сезоны и обеспечивать работу коммунальной инфраструктуры.

"Это уже не вопрос функционирования рынка, или еще чего-то. Это уже вопрос энергетической безопасности. А вопрос энергетической безопасности на сегодня – это уже вопрос безопасности государства. Мы же понимаем, энергетический фронт – это второй фронт", – отметила депутат.

По ее словам, чрезмерное количество ограничений и проверок создает ситуацию, когда ни участники рынка, ни местные власти не могут нормально функционировать.

"Если мы будем постоянно ставить такие рамки, которые не смогут быть выполнены ни участниками рынка, ни местными властями, ни властью даже на государственном уровне, там, где есть государственные закупки, то мы просто загоним себя в тупик и не сможем функционировать как государство", – подчеркнула она.

Гриб также заявила, что работала над правками к законопроекту вместе с другими депутатами и представителями профильного комитета, однако дальнейшая судьба документа зависит от голосования парламента.

Ранее участники рынка и профильные эксперты заявляли, что действующая судебная практика в сфере закупок электроэнергии уже приводит к криминализации рыночных действий, сокращению конкуренции и росту рисков для стабильных поставок электроэнергии бюджетному сектору.