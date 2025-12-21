Суд помог Маску достичь нового рекорда: столько денег еще не было ни у кого

Американский миллиардер и основатель компании Tesla Илон Маск сталпервым человеком в мире, чье состояние превысило отметку в 700 миллиардов долларов. Рекордный рост произошел после того, как Верховный суд Делавэра отменил решение об аннулировании опционов на акции Tesla.

Об этом сообщает Forbes. По подсчетам журнала, чистое состояние Маска достигло 749 миллиардов долларов.

В пятницу Верховный суд штата Делавэр отменил предыдущее решение, которым аннулировали опционы на акции Tesla, предоставленные Маску. Эти опционы сейчас оцениваются в 139 миллиардов долларов, и именно их возврат резко повысил общую стоимость его активов.

Forbes ранее уменьшал оценку этих опционов наполовину, поскольку суд считал, что в 2018 году их предоставили Маску несправедливо из-за его влияния на руководство компании. После нового решения суда это ограничение сняли, и состояние Маска сразу выросло почти на 70 миллиардов долларов и теперь достигает 749 миллиардов.

Крупнейшим активом Маска снова стала Tesla. Он владеет опционами и 12% акций компании, общая стоимость которых составляет 338 миллиардов долларов. При этом еще не учтен отдельный бонусный пакет, который может принести ему еще больше акций, если Tesla значительно увеличит свою рыночную стоимость в ближайшие годы.

Вторым по ценности активом Маска является его доля в SpaceX. Примерно 42% компании оцениваются в 336 миллиардов долларов. По оценкам, именно SpaceX в будущем может сделать Маска первым человеком с состоянием в один триллион долларов.

Для сравнения, ближайший к нему по уровню состояния предприниматель, соучредитель Google Ларри Пейдж имеет около 253 миллиардов долларов. Это почти на полтриллиона меньше, чем у Маска.

Ранее OBOZ.UA сообщал, американский миллиардер Илон Маск увеличил свое состояние почти до $680 млрд, став первым человеком в истории, чей капитал превысил $600 млрд. Отмечается, что это стало возможным благодаря резкому росту оценки компании SpaceX, которую инвесторы оценили уже в $800 млрд. Маск приблизился к статусу первого триллионера в мире, как никогда ранее. В начале декабря SpaceX провела тендерное предложение для инвесторов, в рамках которого компанию оценили в $800миллиардов, хотя еще в августе ее стоимость составляла около $400миллиардов.

Также Маск заявил, что искусственный интеллект и роботы кардинально изменят глобальное общество. Также он спрогнозировал будущее, в котором бедность будет ликвидирована, а работа станет необязательной. Миллиардер добавил, что общество должно готовиться к структурным изменениям по мере развития технологий.

