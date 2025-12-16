Илон Маск установил новый мировой рекорд по личному богатству: сколько состояния имеет теперь

Американский миллиардер Илон Маск увеличил свое состояние почти до $680 млрд, став первым человеком в истории, чей капитал превысил $600 млрд. Отмечается, что это стало возможным благодаря резкому росту оценки компании SpaceX, которую инвесторы оценили уже в $800 млрд. Маск приблизился к статусу первого триллионера в мире как никогда раньше.

В начале месяца SpaceX провела тендерное предложение для инвесторов, в рамках которого компанию оценили в $800 миллиардов, хотя еще в августе ее стоимость составляла около $400 миллиардов.

Такой скачок автоматически увеличил капитал Маска примерно на $168 миллиардов. С учетом того, что Маск владеет около 42% SpaceX, его общее состояние по состоянию на понедельник оценивается примерно в 677 миллиардов долларов. Таким образом, он стал первым человеком в истории, чей чистый капитал превысил такую отметку. До этого ни один миллиардер не доходил даже до уровня 500 миллиардов.

Резкий рост оценки SpaceX происходит на фоне планов компании выйти на биржу. По словам одного из инвесторов, IPO может состояться в 2026 году, а рыночная капитализация компании потенциально достигнет $1,5 триллиона. В таком случае доля Маска в SpaceX автоматически сделает его триллионером.

Даже без выхода на биржу SpaceX уже стала главным активом Маска. По оценкам Forbes, его доля в компании сейчас стоит около $336 миллиардов, что больше, чем любой другой актив в его портфеле.

Вторым по значению источником состояния Маска остается Tesla. Ему принадлежит примерно 12% акций компании, стоимость которых оценивается в $197 миллиардов. Отдельно стоит вопрос опционов из пакета вознаграждения CEO Performance Award 2018 года.

В январе 2024 года суд штата Делавэр аннулировал этот пакет, однако Маск оспаривает решение в Верховном суде штата. Пока идет апелляция, Forbes снизил оценку стоимости этих опционов на 50%, до $69 миллиардов.

Даже в случае окончательного поражения в суде Маск не теряет шанс стать триллионером благодаря Tesla. В ноябре акционеры компании одобрили новый рекордный пакет оплаты труда, который может принести Маску до $1 триллиона в виде акций – при условии, что Tesla реализует чрезвычайно амбициозные цели, в частности рост рыночной капитализации более чем в восемь раз в течение следующего десятилетия.

Еще одним фактором роста состояния Маска стала компания xAI Holdings. По данным СМИ, она ведет переговоры о новом раунде финансирования с оценкой около $230 миллиардов. Отмечается, что это более чем вдвое превышает оценку в $113 миллиардов, которую Маск озвучивал в марте, когда объединил стартап по искусственному интеллекту xAI с социальной сетью X (бывший Twitter).

Forbes оценивает, что Маск владеет примерно 53% xAI Holdings, что эквивалентно около $60 миллиардам. Стремительность финансового взлета Маска поражает даже по меркам глобальных миллиардеров. В марте 2020 года его состояние составляло всего $24,6 миллиарда. Уже через несколько месяцев, на фоне роста акций Tesla, он стал пятым человеком в истории с состоянием более 100 миллиардов.

В январе 2021 года Маск впервые возглавил рейтинг самых богатых людей мира с капиталом около $190 миллиардов. Далее были новые уровни:

200 миллиардов – сентябрь 2021 года;

– сентябрь 2021 года; 300 миллиардов – ноябрь 2021 года;

– ноябрь 2021 года; 400 миллиардов – декабрь 2024 года;

– декабрь 2024 года; 500 миллиардов – октябрь этого года.

Кроме Маска, таких отметок достигал только Ларри Эллисон из Oracle, но и он не приблизился к нынешним масштабам состояния главы SpaceX и Tesla.

Сегодня Маск не просто удерживает титул самого богатого человека мира, он делает это с огромным отрывом. Его преимущество над вторым номером рейтинга, сооснователем Google Ларри Пейджем, составляет около $425 миллиардов. Состояние Пейджа оценивается примерно в $252 миллиарда.

До следующей символической границы – $700 миллиардов долларов – Маску не хватает лишь около $23 миллиардов. Учитывая темпы роста стоимости его компаний, эта планка может быть преодолена уже в ближайшее время.

