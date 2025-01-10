Суд избрал меру пресечения главному таможеннику Украины: в чем его подозревают

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины применил меру пресечения к и.о. председателя Государственной таможенной службы Украины – залог в размере 60 560 грн. На данный момент указанную должность занимает Сергей Звягинцев. Ему вменяют недекларирование недвижимости под Киевом.

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О решении ВАКС 10 января сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Отмечается, что установленный размер залога – максимальний, предусмотренный законом для этого преступления. Также суд возложил на подозреваемого процессуальные обязанности, однако САП не уточняет, какие именно.

"10 января 2025 года следователь судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил меру пресечения в виде залога в размере 60 560 грн к исполняющему обязанности председателя Государственной таможенной службы Украины, подозреваемому в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления", – говорится в сообщении САП.

Напомним, ранее в рамках досудебного расследования было установлено, что главный таможенник не отразил в декларациях за 2021-2023 годы сведений о жилом доме площадью 236,8 кв. м. и земельном участке под Киевом, на котором этот дом расположен. По данным следствия, речь идет о недвижимости стоимостью более 100 тыс. долл.

Следствие также установило, что чиновник оформил дом и землю на отца своей супруги. В то же время, САП утверждает: фактическим владельцем является сам и.о. Гостаможслужбы и его семья.

Подозрение объявлено 6 января по ч.1 ст. 366-2 Уголовного кодекса України – "Декларирование недостоверной информации". Это правонарушение карается:

штрафом от 51 тыс. до 68 тыс. грн;

или общественными работами на срок от 150 до 240 часов;

или ограничением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, ВАКС заочно вынес приговор в виде 15 лет заключения бывшему председателю правления ЧАО "Энергосеть" за завладение и легализацию 1,5 млрд грн в энергетическом секторе. Речь идет об экс-нардепе Дмитрии Крючкове, который сбежал из Украины за границу.

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