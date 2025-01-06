Главного таможенника Украины поймали на лжи в декларации: объявлено о подозрении

В Украине объявили о подозрении временному исполняющему обязанности главы Государственной таможенной службы (ГТС). Ему вменяют недекларирование дома под Киевом в 2021-2023 годах.

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Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). Имя фигуранта не называется. На данный момент должность и.о. главы ГТС занимает Сергей Звягинцев.

"В рамках досудебного расследования установлено, что в декларациях за 2021-2023 годы лицо не отразило сведений о жилом доме площадью 236,8 кв. м. и земельном участке под Киевом, на котором он расположен", – уточнили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) ).

Следствие установило, что недвижимость стоимостью более 100 тыс. дол. США должностное лицо оформило на отца жены. В то же время, по данным следствия, фактическим владельцем является чиновник и его семья.

Подозрение объявлено по ч.1 ст. 366-2 Уголовного кодекса України – "Декларирование недостоверной информации". Это правонарушение карается:

штрафом от 51 тыс. до 68 тыс. грн;

или общественными работами на срок от 150 до 240 часов;

или ограничением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, экс-председатель Западного апелляционного хозяйственного суда Борис Плотницкий вышел из СИЗО под залог в 30,28 млн грн. Остальные фигуранты дела о взятке в $1 миллион остаются под стражей, ожидая внесения залогов.

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