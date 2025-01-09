Беглого экс-нардепа Крючкова заочно приговорили к 15 годам тюрьмы: ВАКС признал его виновным в хищениях на 1,5 млрд грн

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно вынес приговор в виде 15 лет заключения бывшему председателю правления ЧАО "Энергосеть" за завладение и легализацию 1,5 млрд грн в энергетическом секторе. Речь идет об экс-нардепе Дмитрии Крючкове, который сбежал из Украины за границу.

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О решении суда сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Хотя в САП не указывают фамилию подозреваемого, детали дела указывают именно на Крючкова. Эти данные также подтверждают в ГО Transparency International Ukraine и журналист Олег Новиков.

Кроме Крючкова, приговор получила бывшая и.о. главы правления "Чекрассыоблэнерго", вероятно, Светлана Кузьминская. "9 января 2025 года коллегия судей ВАКС объявила обвинительный приговор бывшему председателю правления ЧАО "ХК "Энергосеть" и бывшему исполняющему обязанности председателя правления ПАО "Черкассыоблэнерго", – сообщили в САП.

Также суд применил спецконфискацию на сумму458 млн грн (суммарно для двоих осужденных) и частично удовлетворил исковые заявления относительно причиненного ущерба. Приговоры таковы:

Крючкова заочно осудили на 15 лет заключения с лишением права занимать определенные должности, сроком на 3 года, с конфискацией всего имущества ;

лишением права занимать определенные должности, сроком на 3 года, ; Кузьминскую – на 8 лет лишения свободы с лишением права занимать соответствующие должности сроком на 2 года, с конфискацией половины имущества.

Приговор суда может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения. То есть до 8 февраля.

Как отмечает Transparency International Ukraine, Крючков находится в Швейцарии (а по данным Новикова, – в Монако). Со слов адвоката экс-нардепа, осужденный находится на лечении за границей.

По данным активистов, Крючкова оправдали по отдельным эпизодам служебных злоупотреблений. При этом он должен будет самостоятельно уплатить 49 млн грн, а также вместе с Кузьминской – еще 14 млн грн (по гражданскому иску "Черкассыоблэнерго").

Дмитрий Крючков и Светлана Кузьминская обвинялись в завладении и легализации средств государственных энергетических предприятий "Черкассыоблэнерго" и "Запорожьеоблэнерго", а также служебных злоупотреблениях. Следствие установило, что схема, организованная экс-нардепом, нанесла ущерб государству на сумму более 1,5 млрд грн. Вместо бюджета эти деньги попали в частные структуры, подконтрольные Крючкову.

Крючков еще в феврале 2024 года уехал за пределы Украины. Тогда суд постановил осуществлять по отношению к нему специальное судебное производство in absentia – то есть заочно.

Как сообщал OBOZ.UA, дело тянется с 2015 года:

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