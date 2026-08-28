Суд дал Червоноградской ЦЗФ шанс возобновить работу – медиа

Хозяйственный суд Львовской области назначил Евгения Севастьянова управляющим по санации ПАО "Львовская угольная компания", от которой зависит работа Червоноградской центральной обогатительной фабрики. Его кандидатуру единодушно поддержали комитет кредиторов и трудовой коллектив предприятия. Об этом говорится в репортаже телеканала "Прямой".

Видео дня

В то же время Севастьянова поддержали кредиторы, представители юстиции, прокуратуры, Фонда госимущества и трудового коллектива.

"Согласно единому реестру арбитражных управляющих, в отношении данного арбитражного управляющего не было применено никаких дисциплинарных взысканий, нарушений в работе нет. Кредиторы выразили позицию, что поддерживают Севастьянова, соответственно мы также поддерживаем", – заявила представительница юстиции.

Отдельно на важности возобновления работы фабрики подчеркнул трудовой коллектив. Председатель первичной профсоюзной организации Наталья заявила, что для работников ключевая задача – возобновление работы предприятия и выплата зарплат.

"От имени трудового коллектива мы поддерживаем, потому что нам нужно, чтобы фабрика работала, люди получали зарплату, и мы тоже поддерживаем", – сказала она.

В то же время суд обязал нового управляющего подготовить план санации до 16 ноября. Следующее заседание по делу назначено на 18 ноября.

Напомним, ПАО "Львовская угольная компания" находится в процедуре банкротства с 2015 года, а с января 2026 года Червоноградская ЦЗФ фактически простаивала. Предыдущие судебные заседания неоднократно переносились.