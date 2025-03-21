Страна ЕС против конфискации в России миллиардов евро: испугались войны с РФ

Власти Бельгии выступают против конфискации почти 200 млрд евро из активов России, замороженных в финансовых учреждениях стран "Большой семерки". Страна опасается последствий таких действий, поскольку в РФ это может быть воспринято как провозглашение войны.

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Об этом, как сообщает Politico, заявил бельгийский премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. Выступая после саммита Евросоюза в Брюсселе, он предупредил, что такой шаг несет "системные риски для всей мировой финансовой системы" и спровоцирует месть со стороны Москвы.

"Мы живем не в мире фантазий. Мы живем в реальном мире, где если вы отнимете у кого-то 200 млрд евро, это будет иметь последствия", – сказал де Вевер.

Важно отметить, что Бельгия играет значительную роль в вопросе заморозки суверенных активов Центробанка РФ. Сразу после начала полномасштабной агрессии России в 2022 году страны "Большой семерки" заморозили около 300 млрд евро российских активов, из которых около 190 млрд евро хранится в центральном депозитарии в Бельгии – Euroclear.

На этом фоне бельгийские власти систематически выступают против конфискации российских активов, но раньше это объяснялось возможными юридическими последствиями для Евросоюза. В настоящее время в российские суды уже подали иск в Euroclear с требованием разморозить активы Центробанка РФ и выплатить компенсацию.

В прошлом году у G7 приняли решение потратить 50 млрд долларов с доходов, полученных от этих активов, на гарантирование кредитов, предоставленных Украине. Однако некоторые другие европейские страны, включая Польшу, страны Балтии и севера ЕС, давно настаивали на полной конфискации российских активов.

Журналисты утверждают, что недавно к их числу присоединился премьер-министр Испании Педро Санчес. Но де Вевер призвал не рассматривать эти иммобилизованные активы РФ как "маленькую копилку Путина, которую можно просто разбить молотком, а потом достать деньги и потратить их на что угодно… потому что это не так просто".

Впрочем, как уже сообщал OBOZ.UA, до саммита ЕС 20 марта было принято решение больше не обсуждать полную конфискацию замороженных активов РФ. По данным СМИ, против такой инициативы выступил ряд стран блока, однако не уточняется, какие именно.

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