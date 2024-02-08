Забастовка на границе Украины расширится: польские фермеры будут блокировать еще один пункт пропуска

Забастовка польских фермеров распространится также на пункт пропуска "Зосин – Устилуг" с польской стороны границы. Блокировка движения запланирована на 12 февраля.

Так, для легковых транспортных средств и автобусов пропуск должен остаться свободным. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины в Telegram.

"Для легковых транспортных средств и автобусов пропуск должен остаться свободным, грузовые авто массой до 7,5 тонны забастовщики планируют пропускать по три авто в час в каждую сторону", – говорится в заявлении.

При этом с 9 февраля, начиная с 11:00 по киевскому времени, польские аграрии планируют приступить к блокированию пункта пропуска "Рава-Русская – Хребенное" в обоих направлениях. С 9:00 в тот же день должна начаться акция протеста перед пунктом пропуска "Медыка – Шегини".

С 12 февраля, ориентировочно с 10:00, ожидается замедление пропуска грузовых транспортных средств (ориентировочно 3-4 грузовика в час) в пункте пропуска "Угринов – Долгобычев". Пропуск автобусов и автомобилей личного использования будет осуществляться в обычном режиме.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, польские власти планируют усилить контроль на границе с Украиной. В частности, хотят активизировать проверки товаров, уезжающих из нашей страны. Польский министр Чеслав Секерский провел проверки на пограничных пунктах пропуска "Медыка" и "Корчева", а также анонсировал усиление контроля и активизацию проверок.

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