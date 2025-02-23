США угрожают отключить Starlink, если Украина не согласится отдать половину своих природных ресурсов (Reuters).

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Я ось що думаю. Starlink в Україні — це не гуманітарна допомога. Всі термінали і абонплата оплачені Україною, волонтерами, захисниками або партнерами. Ілон Маск колись гавкнув, що він начебто допоміг на мільйони доларів старлінками, але це виявилося брехнею, бо його "допомога" була оплачена Польщею, країнами Балтії, попереднім урядом США, нами та іншими партнерами.

Офіційна статистика не розголошує кількості користувачів в Україні. За останніми даними (наскільки можна вірити Федорову, вирішуйте самі) на кінець травня 2022 року в Україні було 10 тисяч терміналів і 150 тисяч абонентів. Отже, за перші три місяці великої війни ми купували, отримували й запускали по 3 тисячі терміналів на місяць. За найскромнішими оцінками, із такими темпами на лютий 2025 року їх має бути щонайменше 100 тисяч.

Зараз абонплата за старлінк в Україні сягнула 81 євро (в ЄС зазвичай це 40-60 євро, іноді 29), тож щомісяця виручка Маска з України становить мінімум 8 млн євро. З країни, охопленої війною, яка у більшості сама платить за свій супутниковий звʼязок. Це схоже на гуманітарну допомогу? Для Маска — аж ніяк, це просто бізнес. І дуже вигідний.

Ми маємо шукати альтернативи. Найближчий із конкурентів — це Project Kuiper від Amazon, який планує запустити 3200 супутників (Starlink має 6200). Принаймні половина з них має запрацювати на середину 2026 року. Сподіваюся, що й над Україною. Бо мати одного поставника послуг під час війни — це дуже ризиковане задоволення.