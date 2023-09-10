Стало известно, в какую сумму оцениваются разрушения, нанесенные РФ Украине: заявление Шмыгаля

Разрушения, которые нанесла страна-террористка Россия Украине, сейчас оцениваются в $411 млрд. При этом на восстановление было направлено пока 60 млрд грн.

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Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая на Ялтинской европейской стратегии в Киеве. Во время выступления глава Кабмина рассказал о восстановлении страны.

"Мы должны восстановить все по принципу build back better, реализовывать крупные бизнес-проекты, проекты государственно-частного партнерства. И мы работаем над этим, готовим наше государство к восстановлению", – сказал премьер.

Вместе с тем, на восстановление направлено 60 млрд грн. Средства пошли на разминирование, восстановление жилья людей, восстановление и защиту критической инфраструктуры.

В то же время Шмыгаль подчеркнул, что за разрушение должно заплатить РФ. Для этого Украина и международные партнеры готовят специальный компенсационный механизм, который позволит получить деньги, необходимые для украинского восстановления.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, правительство Южной Кореи решило выделить $2,3 млрд на послевоенное восстановление Украины. Первая часть суммы (300 миллионов) будет получена Киевом в 2024 году на гуманитарные нужды.

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