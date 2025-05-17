США заявили о готовности ввести санкции против России – Bloomberg

Чиновники администрации американского президента Дональда Трампа во время переговоров со своими европейскими коллегами в Турции на этой неделе якобы заявили, что США готовы ввести новые санкции против России. Отношение Вашингтона к Москве за последние недели ухудшилось из-за нежелания страны согласиться на прекращение огня в Украине провести переговоры на высшем уровне о завершении войны в Украине.

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В Белом доме считают российского диктатора Путина главным препятствием на пути к мирному соглашению. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников журналистов, в Европе по-прежнему полагают, что президент США выполнит свои предыдущие угрозы и введет так называемые вторичные санкции и банковские ограничения в отношении Москвы и ее пособников. Он также мог бы одобрить законопроект, подготовленный сенатором США Линдси Грэмом, который вводит новые "сокрушительные" санкции и пользуется двухпартийной поддержкой в ​​Конгрессе.

"По словам людей, знакомых с ходом обсуждений, американские чиновники, которые на этой неделе встречались со своими европейскими коллегами в Турции, выразили готовность ввести санкции против России после того, как Москва объявила, что направит на переговоры своих помощников низшего звена", – пишет Bloomberg.

Издание напомнило слова сенатора Ричарда Блюменталя, который выразил надежду, что после того, Путин не явился на переговоры в Турцию, Трамп "начнет действовать".

"Президент Трамп дал понять, что он относится к санкциям благосклонно, наши европейские союзники нас очень поддерживают. Я думаю, что сейчас настал подходящий момент", – отметил американский политик.

В то же время некоторые источники Bloomberg все же скептически относятся к тому, что Трамп заинтересован в мерах, предложенных Грэмом, которые включают в себя карательные пошлины для стран, покупающих нефть, газ и другие энергоносители Москвы.

Накануне Трамп сказал, что всегда рассматривает введение вторичных санкций против России. Причиной этого является продолжающаяся война с Украиной и поддержка Ирана со стороны Москвы.

По его словам, такой шаг всегда остается "на столе", когда речь идет о сдерживании опасных режимов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Владимир Путин призвал россиян не бояться западных санкций, хотя признал необходимость быть готовыми к любым действиям со стороны "недружественных стран". При этом он позволил себе грубое оскорбление в адрес западных правительств, назвав их "придурками".

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