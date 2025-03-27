США приостановили взносы во Всемирную торговую организацию, там разрабатывают 'план Б' – Reuters

Соединенные Штаты приостановили взносы во Всемирную торговую организацию (ВТО), поскольку администрация президента США Дональда Трампа наращивает усилия по сокращению государственных расходов. Сегодняшний Белый дом отступает от глобальных институций, которые, по ее мнению, противоречат его экономической политике "Америка прежде всего".

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Об этом пишет Reuters, ссылаясь на информацию трех осведомленных источников. Трамп планирует выйти из некоторых международных организаций, чтобы сократить взносы.

Источники Reuters сообщили, что делегат США на бюджетной встрече ВТО 4 марта заявил: американские платежи в бюджеты на 2024 и 2025 годы были приостановлены до завершения пересмотра вкладов в международные организации. Соединенные Штаты, мол, проинформируют ВТО о результатах, но когда это произойдет, неизвестно.

Другой источник в отрасли подтвердил эту информацию и сообщил, что ВТО разрабатывает план Б на случай длительной паузы в финансировании со стороны США.

Издание отметило, что в 2019 году во время первого президентского срока Трампа ВТО уже пострадала от шага США. Тогда Штаты заблокировали новые назначения судей в апелляционный суд ВТО, что частично парализовало ее систему разрешения споров.

Вашингтон обвинил апелляционный орган ВТО в чрезмерном вмешательстве в торговые споры.

США вносят наибольший вклад в ВТО, отметило издание. Так, годовой бюджет международной торговой организации в 2024 году составил более 232 млн долларов. Согласно системе взносов, пропорциональных доле США в мировой торговле, Штаты должны были внести около 11% этой суммы.

К концу декабря 2024 года Соединенные Штаты имели задолженность перед ВТО в размере 25,7 миллиона долларов. Согласно правилам организации, в страну, которая не платит свои взносы более года, могут быть применены "административные меры" – серия наказаний, которые ужесточаются с увеличением продолжительности задолженности.

Всемирная торговая организация подтвердила, что США в настоящее время принадлежит к первой из трех категорий задолженности. Это означает, что представители Штатов больше не могут возглавлять органы ВТО и получать официальную документацию.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 марта президент США Дональд Трамп объявил о новых 25% пошлинах, которые будут применяться ко всем автомобилям, произведенным не в Штатах. Они вступят в силу 2 апреля, в тот день, когда американский лидер намерен объявить взаимные пошлины против торговых партнеров Америки.

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