США готовят мощный удар по экономике России: СМИ узнали, кто попадет под санкции

Американские чиновники якобы завершили разработку новых экономических санкций против России, включая банковские и энергетические меры, чтобы усилить давление на Москву. Эти ограничения должны повлиять на РФ, чтобы страна поддержала усилия президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине.

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Об этом пишет Reuters с ссылкой на слова трех официальных лиц США и источника, знакомого с этим вопросом. По информации собеседников журналистов, под санкционный удар может попасть российская энергетическая компания "Газпром", а также крупные предприятия, занимающиеся природными ресурсами и банковским сектором.

В то же время, пока неизвестно, поддержит ли Трамп введения против России нового пакета санкций.

По словам одного из источников, Совет национальной безопасности США "пытается скоординировать некий набор более карательных мер против России, который должен быть одобрен Трампом".

"Это полностью его решение", – подтвердил второй американский чиновник.

"Одобрение Трампом новых санкций, которые последуют за подписанием соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых, которое он активно продвигал в рамках своих мирных усилий, может означать ужесточение его позиции по отношению к Кремлю", – пишут журналисты.

В марте агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты разрабатывают план потенциального смягчения санкций против России. Но в последние недели Трамп выражал разочарование медлительностью российского диктатора Путина с прекращением вторжения и в прошлую субботу провел "очень продуктивную" личную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане.

На следующий день Трамп заявил в посте на своей платформе Truth Social, что он "серьезно рассматривает возможность введения крупномасштабных банковских санкций и пошлин в отношении России", которые будут действовать до прекращения огня и окончательного мирного соглашения.

Ранее сообщалось, что американские законодатели уже подготовили предложение о введении в отношении России новых санкций, а также 500% пошлин для стран, покупающих российскую нефть, газ и алюминий. Этот законопроект заполучил широкую двухпартийную поддержку в Сенате и, возможно, даже подавляющее вето большинство.

Как сообщал OBOZ.UA, по информации Politico, соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США вряд ли смягчит сопротивление Путина мирному плану Трампа. Один из вариантов, который может рассмотреть Белый дом, это новые санкции против РФ.

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