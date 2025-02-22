Средства пойдут в фонд восстановления Украины: Бессент озвучил детали нового соглашения по поводу полезных ископаемых

Министр финансов США Скотт Бессент выступил в защиту стремления Дональда Трампа заключить соглашение с Украиной о разработке ее природных ресурсов и важнейших полезных ископаемых. Этот план, по словам Бессента, должен стать основой экономического роста Украины в послевоенный период и не предусматривает никакого принудительного экономического давления.

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Соглашение предусматривает, что доходы от природных ресурсов и полезных ископаемых Украины будут направлены в специальный фонд для долгосрочной реконструкции и развития. Об этом Бессент написал в статье Financial Times.

США будут иметь определенный контроль над инвестициями в этот фонд, но Бессент не уточнил, какую часть доходов от добычи полезных ископаемых получит Америка.

Трамп представил это соглашение как способ обеспечить возврат ранее оказанной военной помощи Украине. В первом варианте соглашения говорилось, что часть доходов от добычи полезного ископаемого будет направлена в пользу США, а США сами будут решать, какая часть фонда будет использована для восстановления Украины.

В то же время Бессент заявил, что соглашение предусматривает высокие стандарты прозрачности, подотчетности, корпоративного управления и правовых норм, что позволит привлечь надежные частные инвестиции. Он заверил, что участие Соединенных Штатов "не оставит места для коррупции и инсайдерских соглашений".

В свою очередь украинские чиновники выражают осторожный подход к этому соглашению. Они указывают на необходимость дальнейшей доработки предложения, поскольку существует несколько аспектов, не отвечающих интересам Украины. Одним из главных моментов, вызывающих беспокойство, является требование о предоставлении США 50% прав на редкоземельные минералы Украины в обмен на предыдущую военную помощь, не учитывающую будущую помощь.

Высокопоставленные украинские чиновники заявили, что всю прошлую неделю они занимались составлением встречного предложения, которое они обсудили со специальным представителем США по Украине Китом Келлоггом в Киеве в четверг и пятницу.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость получить от США гарантии безопасности перед подписанием соглашения. В то же время Бессент заявил, что условия соглашения "гарантируют, что страны, которые не внесли вклад в защиту суверенитета Украины, не смогут получить выгоду от ее восстановления или этих инвестиций".

Он также добавил, что США не намерены захватывать природные ресурсы Украины или навязывать стране большой долг, как это делают другие мировые игроки.

Как сообщал OBOZ.UA:

12 февраля США передали Украине первый драфт соглашения о партнерстве между странами. Этот документ должен стать частью дальнейших гарантий помощи украинцам Америки.

Украинская сторона взялась анализировать проект финансового соглашения с США по редкоземельным металлам. После того, как Украина доработала проект соглашения о редкоземельных металлах, предоставленный американской стороной, она передала его представителям США. Документ должны были подписать на Мюнхенской конференции безопасности.

В результате президент Украины Владимир Зеленский не поддержал предложение делегации Конгресса США о полезных ископаемых. Меморандум, предложенный американцами, предусматривал передачу Штатам 50% будущих залежей минеральных ресурсов Украины.

Впоследствии стало известно, что проект соглашения, которое Соединенные Штаты Америки предлагали президенту Владимиру Зеленскому, был кабальным, он выходил далеко за пределы контроля Вашингтона над критически важными полезными ископаемыми Украины. Он предусматривал доступ к портам, инфраструктуре, нефти и газу и в целом более широкой ресурсной базе нашей страны.

В Белом доме резко отреагировали на отказ Зеленского подписать соглашение. Такое решение украинской стороны в США назвали "недальновидным".

Трамп обвинил Зеленского, что тот "проспал" встречу с Бессентом в Киеве. По словам американского президента, во время визита в Украину Скотт Бессент столкнулся с грубостью, поскольку приехал для подписания соглашения, а ему было отказано.

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