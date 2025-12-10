Специалисты заявили о рисках ускорения конкурса на управление активами IDS

28 ноября премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что правительство выставляет на конкурс управляющего арестованными активами группы компаний IDS Ukraine – производителя минеральных вод "Моршинская" и "Миргородская". АРМА определило крайне сжатые сроки подачи документов – до 12 декабря, то есть около двух недель. Аукцион запланирован уже на декабрь этого года.

Видео дня

Об этом пишут "Украинские новости".

Это решение вызвало волну критики среди экспертов и бизнеса, ведь конкурс запускается буквально за несколько недель до того, как в январе 2026 года вступит в силу новый закон об АРМА, который существенно повышает требования к прозрачности, оценке активов и отбору управляющих.

Это решение вызвало волну критики среди экспертов и бизнеса.

Как свидетельствует аналитика, обнародованная Mind, объявление конкурса именно сейчас содержит сразу несколько юридически критических моментов. Во-первых, актив IDS до сих пор юридически не передан АРМА - акт приема-передачи, который должен был быть оформлен еще в 2022 году после ареста активов, отсутствует. Во-вторых, Агентство не имеет иска в интересах государства, что является обязательным условием для передачи активов в управление.

В-третьих, полная рыночная оценка активов не проведена: лишь две компании группы оценены должным образом, тогда как другие позиции основываются на "рыночных консультациях", что не соответствует нормам закона. И наконец, конкурс запускается по старым правилам, хотя уже через несколько недель вступают в действие значительно более жесткие процедуры отбора управителей

Аналитики отмечают: проведение конкурса без оценки и без надлежащего оформления передачи актива создает основания для дальнейшего обжалования результатов в судах.

Финансовый аспект тоже вызывает вопросы. Хотя средства от использования корпоративных прав IDS должны были бы поступать в бюджет (минимум 24 млн грн в месяц), бывший сотрудник АРМА Андрей Потемкин в своем блоге подчеркивает: вместо полной национализации активов, которая принесла бы государству 1,5 млрд грн, правительство фактически лоббирует модель, позволяющую управляющему забрать около 30% прибыли – почти 460 млн грн.

Объявление конкурса состоялось на фоне громкого дела "Мидас", связанного с возможным выводом десятков миллионов долларов через "Энергоатом" при участии бизнесмена Тимура Миндича – давнего партнера Владимира Зеленского по "Кварталу 95".

На обнародованных медиа "пленках Миндича" звучат разговоры, в которых фигурируют и сотрудники АРМА, что поставило под сомнение независимость Агентства и усилило дискуссии о наличии коррупционных влияний.

Уже 16 ноября — фактически сразу после разворачивания скандала – президент Владимир Зеленский поручил правительству провести "полное обновление АРМА", осуществить аудит и пересмотреть процедуры управления арестованными активами. Transparency International Ukraine указала, что именно скандал вокруг "Мидаса" стал одним из катализаторов срочной реформы.

В предыдущие годы медиа и аналитики неоднократно отмечали, что тогдашний руководитель Офиса президента Андрей Ермак стремился усилить влияние на кадровые и операционные решения АРМА. В публичном пространстве звучали предположения, что Агентство могло быть частью более широкой вертикали контроля над арестованными активами.

Теперь конкурс IDS публично поддерживает премьер-министр Юлия Свириденко, которую те же медиа и эксперты часто описывали как чиновницу из орбиты Ермака. На этом фоне нынешняя срочность конкурса воспринимается не только как управленческое решение, а как возможное продолжение ранее выстроенных механизмов влияния.

Именно поэтому срочное и юридически противоречивое решение по IDS для многих выглядит не просто техническим шагом, а сигналом о возможном сохранении старой неформальной архитектуры влияния в управлении арестованными активами. В таком прочтении конкурс предстает не как рутинная процедура, а как маркер того, что отдельные группы пытаются удержать доступ к ресурсам, пока новое законодательство это окончательно не усложнило.

Что же дальше? Передача активов IDS в "пожарном порядке" еще до вступления в силу нового закона усиливает предположение, что правительство стремится закрепить ключевые решения до изменения правил игры, пока сохраняется инерция влияния структур, связанных с предыдущими неформальными центрами силы. В такой оптике спешка выглядит уже не техничностью, а попыткой зафиксировать управленческую конфигурацию, которая может не пройти тест прозрачности после реформы АРМА. С юридической стороны процедура остается уязвимой, а с политической — становится испытанием того, сможет ли обновленное АРМА действительно разорвать с наследием прошлых практик.