Сотни сотрудников ВБЕТ не получают зарплату из-за ареста счетов компании

Блокировка и арест счетов компании ВБЕТ Украина привели к неполучению работниками заработной платы в течение двух месяцев. Об этом говорится в заявлении ВБЕТ, опубликованном на "Интерфакс-Украина".

"Почти 270 сотрудников компании уже второй месяц не получают свою заработную плату. Среди сотрудников ВБЕТ Украины есть представители социально незащищенных слоев населения — лица с инвалидностью, одинокие матери, семьи с малолетними детьми. В команде также есть мобилизованные работники, которые находятся в рядах Вооруженных Сил Украины, и которым компания выплачивает заработную плату в полном объеме", - объяснили в компании.

Там напомнили, что 10 апреля этого года Решением Государственной службы финансового мониторинга счета ООО "ВБЕТ Украина" были заблокированы. Впоследствии, 13 мая, Печерский районный суд Киева арестовал счета.

"Юристы компании неоднократно обращались с запросами о причинах такого решения. Однако не получили от органов досудебного расследования или суда ни один процессуальный документ", - отметили в компании.

С апреля вся операционная деятельность компании заблокирована. По состоянию на начало мая блокировка счетов ВБЕТ Украина нанесла государственному бюджету ущерб на сумму более 244 млн грн неуплаченных налогов. И эта цифра растет с каждым днем незаконной блокировки счетов.

В ВБЕТ напомнили, что компания является основным спонсором украинского футбола. В частности, ВБЕТ должна была бы инвестировать средства в национальную сборную Украины по футболу, которая вскоре начнет подготовку к ЕВРО.

"Такая масштабная публичная деятельность в Украине и размер инвестиций свидетельствуют только об одном – прозрачности компании, ее намерениях работать в Украине долго и инвестировать в экономику", - подчеркнули в ВБЭТ.

ВБЕТ Украина является 100% компанией, которая отвечает критериям: платит налоги, работает легально, "в белую", уважает работников и работниц и точно не работает с Россией, говорится в заявлении.

"ВБЕТ Украина готова к любым проверкам со стороны контролирующих и силовых структур, для этого не нужно блокировать нашу работу. Действия по отношению к ВБЕТ Украина имеют негативные последствия не только для бюджета страны, но и для инвестиционной привлекательности государства в целом", - констатировали в компании.