SOCAR неизменно возглавляет налоговый рейтинг сетей АЗК

Сеть автозаправочных комплексов SOCAR Energy Ukraine официально признана лидером украинского топливного рынка по уровню налоговой дисциплины в третьем квартале 2025 года.

Об этом свидетельствуют графики, предоставленные специалистами Экономической экспертной платформы.

Согласно аналитическим данным, SOCAR заняла первое место в двух ключевых категориях, которые являются главными индикаторами прозрачности и налоговой дисциплины бизнеса:

Налоги на работника. Компания продемонстрировала самый высокий показатель выплат в расчете на каждого штатного сотрудника. Это включает полную уплату НДФЛ, ЕСВ и военного сбора, что подтверждает политику официального трудоустройства и конкурентных зарплат

Налоги на литр. SOCAR уплатила наибольшую сумму налогов с каждого реализованного литра топлива среди всех сетей АЗК Украины. Этот показатель рассчитывается как сумма НДС (без таможенного НДС), налога на прибыль и других сборов, разделенная на объем проданных литров

Такой уровень нагрузки свидетельствует о том, что компания не использует схемы оптимизации прибыли и полностью отражает финансовые результаты своей деятельности.

Лидерство SOCAR в 2025 году является не случайностью, а продолжением многолетней стратегии прозрачности.

В 2024 году SOCAR трижды возглавляла рейтинги по уплате налогов с реализации топлива. Например, в третьем квартале 2024 года сеть была безоговорочным номером один по обоим ключевым критериям (налоги на литр и на работника).

Компания также удерживала максимальные результаты и в 2023 году. По итогам 9 месяцев налоговая нагрузка SOCAR в разы превышала показатели многих других игроков рынка.