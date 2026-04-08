Сниженные прайс-кэпы негативно влияют на импорт электроэнергии в Украину – ICC Ukraine

Украинский национальный комитет Международной торговой палаты (ICC Ukraine), объединяющий украинский и международный бизнес, призвал сохранить действующий уровень прайс-кепов на организованных сегментах рынка электроэнергии.

В обращении к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, бизнес-сообщество отмечает, что установленные предельные цены играют критическую роль в обеспечении импорта электроэнергии, который остается одним из ключевых инструментов балансировки энергосистемы в условиях дефицита мощностей.

По оценке организации, снижение прайс-кэпов сделает импорт экономически невыгодным, что повысит риски дефицита электроэнергии, особенно в условиях поврежденной инфраструктуры и нестабильной работы генерации.

В то же время в ICC Ukraine подчеркивают, что уровень предельных цен имеет прямое влияние на инвестиционную привлекательность энергетического сектора.

Бизнес также обращает внимание на сохранение высоких рисков для энергосистемы из-за возможных атак на инфраструктуру, что требует гибких рыночных механизмов и адекватных ценовых сигналов для оперативного реагирования на дефицит.

Напомним, Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины призвала Регулятор сохранить действующий уровень прайс-кепов на рынке электроэнергии как минимум до июля 2026 года.