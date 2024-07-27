Снижение тарифов на грузовые перевозки даст 'Укрзалізниці' преимущества на рынке и поможет увеличить прибыль, – эксперт

Экспортные грузопотоки фактически достигли довоенного уровня, и сейчас "Укрзалізниця" может не только наращивать объемы перевозок, но и конкурировать с рынком автоперевозок, если снизит тарифы на перевозку грузов.

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Об этом заявил директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк, комментируя инициативу руководства УЗ "гармонизировать" тарифы, что приведет к их повышению.

"Поднятие тарифов на 70% (состоялось в июле 2022 года – прим. ред.) было вынужденной мерой, которая помогла стабилизировать финансовое состояние "Укрзалізниці" на фоне критического падения грузопотоков под влиянием войны. Но сейчас мы видим, что экспортные грузопотоки фактически достигают довоенного уровня. Более того: мы видим, что "Укрзалізниця" демонстрирует положительную финансовую ситуацию. Так что я не вижу оснований для того, чтобы эта ситуация изменилась", – говорит эксперт.

Зато, по его словам, компанию ожидает дальнейшее увеличение грузопотока – в частности, аграрной продукции, что тоже положительно повлияет на ее финансовое состояние. Поэтому следует задуматься о дальнейшем снижении грузовых тарифов для расширения клиентской базы.

""Укрзалізниці" сейчас, учитывая ситуацию в автотранспорте, было бы интересно рассмотреть варианты снижения тарифов — так, как они это сделали с отгрузками аграрных грузов с прифронтовых территорий. Это позволило бы стимулировать грузопоток, и отвоевать какую-то долю рынка от автомобильных перевозок. Это была бы целесообразная мера", – подчеркнул Вовк.

По словам эксперта, сейчас важной государственной задачей является стимулирование грузопотоков – для того чтобы стимулировать таким образом и бизнес, и перевозки. Это даст компании еще большие прибыли – учитывая, что расходы компании пока не должны расти.

"Стоимость на основные статьи расходов "Укрзалізниці" плюс-минус стабильна. Да, есть проблемы с электроснабжением, но это касается абсолютно всей экономики. Более того: "Укрзалізниця" как раз активно работает над тем, чтобы решить этот вопрос из-за альтернативных источников поставок электроэнергии. А грузопоток имеет тенденцию к росту", – резюмировал Вовк.

Напомним, глава УЗ Евгений Лященко заявил, что компания намерена "гармонизировать" тариф на грузовые перевозки. В результате этого, как ожидается, расходы промышленности возрастут минимум на 7-10%. Бизнес-ассоциации выступили против этой инициативы: там напомнили, что в 2022 году УЗ повысила тарифы на грузовые перевозки на рекордные 70%, а значит сейчас компания может даже снизить эти тарифы, ведь объемы перевозок по сравнению с 2022 годом беспрецедентно выросли.