Снижение прайс-кепов стало одной из причин отключений электроэнергии весной, – Кудрицкий

Экс-глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что решение НКРЭКУ снизить прайс-кэпы весной сделало импорт электроэнергии экономически невыгодным и повлекло новые отключения даже в теплое время года.

Видео дня

По его словам, после зимних дефицитов регулятор вернул жесткие ценовые ограничения, из-за чего рынок снова потерял возможность нормально привлекать ресурс из Европы.

"Они не снизились, их снизили, их снизил, есть такой регулятор НКРЭКУ", – подчеркнул Кудрицкий.

Он пояснил, что интеграция украинского рынка с ЕС должна убрать возможность ручного вмешательства в ценообразование и исключить подобные решения в будущем.

"Объединение рынков прежде всего дает нам прививку от идиотизма", – заявил экс-глава "Укрэнерго".

Кудрицкий добавил, что украинские прайс-кэпы остаются фактически уникальным явлением для Европы, где ценовые ограничения или не применяются, или не влияют на рынок из-за значительно более высокого уровня.

Ранее народный депутат Андрей Жупанин заявил, что повышение прайс-кэпов на рынке электроэнергии уменьшило потребность Украины в аварийной помощи.