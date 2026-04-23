Снижение прайс-кепов сократило импорт электроэнергии в Украину на 40% – DiXi Group

После пересмотра прайс-кэпов украинский рынок электроэнергии столкнулся с резким падением импорта, что повлияло на баланс системы.

Об этом заявил генеральный менеджер в сфере развития рынков DiXi Group Андрей Урста.

По его словам, после повышения предельных цен в январе импорт электроэнергии рос и достигал пиковых значений с начала полномасштабной войны – до 50 тыс. МВт-ч в сутки. Однако уже после возвращения к более низким прайс-кэпам ситуация резко изменилась.

"В первые 13 дней апреля импорт электроэнергии составил 235 900 МВт-ч или на 40% меньше, чем в последние 13 дней марта", – отметил Урста.

По данным аналитической платформы Energy Map, уже с 1 апреля суточные объемы импорта упали почти вдвое – с около 30 тыс. до 12 тыс. МВт-ч.

В то же время, по словам эксперта, решение Регулятора по изменению прайс-кепов не получило достаточного публичного обоснования. "НКРЭКУ ограничилась достаточно общими формулировками о наличии существенного колебания цен на соответствующих сегментах рынка", – добавил он.

Урста также обратил внимание, что факторы такого решения могут быть более широкими, в частности связанными с макроэкономическими рисками, например инфляционное давление, однако без прозрачного объяснения такие шаги усиливают неопределенность на рынке.

Напомним, первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов заявил, что уровень прайс-кепов на рынке электроэнергии уже влияет на баланс энергосистемы, в частности из-за ограничения экономической целесообразности импорта.