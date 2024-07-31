Снижение грузовых тарифов может дать 'Укрзалізниці' дополнительные средства – ЦТС

Тарифное стимулирование может повысить эффективность работы "Укрзалізниці". В то же время гармонизация, которую предлагают в компании, приведет к дальнейшему угнетению работы промышленности, а соответственно – потерям грузопотоков.

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Об этом говорится в исследовании Центра транспортных стратегий.

"Тарифное стимулирование показало свою эффективность в Украине. Так, с начала июня этого года "Укрзалізниця" начала предоставлять скидку в размере 30% на перевозку агропродукции в экспортном направлении из районов, приближенных к боевым действиям или оккупированным территориям. Экономический эффект был мгновенным: за первые 15 суток по льготному тарифу были отправлены 1260 вагонов и 24 фитинговые платформы", – указывает издание.

В то же время в ЦТС выразили обеспокоенность, что сейчас эта инициатива распространяется только на зерновые грузы – ведь все бизнесы, работающие в прифронтовой зоне, несут одинаковые риски безопасности и распространение этой практики на все грузы имело бы значительно больший эффект как для перевозок УЗ, так и и улучшения экономической ситуации в прифронтовых регионах. В то же время, подчеркивают эксперты, такое тарифное стимулирование для УЗ – скорее исключение.

"Если посмотреть ретроспективно, то в последние годы тарифы на перевозку по железной дороге критически росли. В 2021 году было принято решение о повышении тарифов в два этапа. Затем, в 2022 году, тариф повысили на 70% для всех видов грузов. Это беспрецедентное повышение было воспринято грузовладельцами как вынужденное и временное и внушало надежду, что тарифы будут снижены сразу после восстановления грузовой базы УЗ. Грузовая база УЗ в первом полугодии 2024 года была на +65% выше показателя марта-июня 2022-го, но снижения тарифов так и не произошло, а даже наоборот – бизнес в очередной раз намекает на необходимость дальнейшего увеличения", – отметили в ЦТС .

В издании отметили: тарифы УЗ в долларах США значительно выше довоенных показателей 2019-2021 гг. и отдельные предприятия уже не могут работать безубыточно. Поэтому они снижают производственные показатели, а следовательно – УЗ недополучает доходы от перевозок.

Таким образом, новое повышение тарифов, зашитое под маской "актуализации", может иметь для УЗ обратный эффект: вместо увеличения доходов железнодорожная монополия может получить снижение грузовой базы, что, в свою очередь, приведет и к уменьшению поступлений. Гибкая тарифная политика и повышение качества перевозок усиливают конкурентоспособность производителей и работают на рост грузовой базы, от чего в конечном этапе выиграют все стороны", – резюмировали в издании.

Напомним, ранее президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимир Щелкунов заявил: "гармонизация" предлагаемых УЗ тарифов приведет к их очередному повышению, из-за чего "Укрзалізниця" потеряет клиентов, ведь они переходят на более доступные автомобильные перевозки. Они, в свою очередь, разрушают украинские дороги, в строительство которых мы вложили очень много денег и сил.