Перед зимним сезоном 2024-2025 годов ряд экспертов и медиа прогнозировали масштабные энергетические отключения в Украине, в том числе до 20 часов в сутки. Однако, как показала реальность, ни один из апокалиптических сценариев не сбылся, а страна прошла зиму без критических проблем в энергосистеме.

Об этом пишет Телеграф в статье "Эксперты, сеявшие панику: кто и как прогнозировал энергетический апокалипсис в Украине зимой".

Как сообщает Телеграф, в течение зимы энергетическая система Украины выдержала массированные удары России, а благодаря импорту электроэнергии, ремонту поврежденных объектов и укреплению ПВО удалось избежать затяжных отключений. Министерство энергетики зафиксировало четыре крупных ракетных атаки на энергетическую инфраструктуру в период с декабря 2024 по февраль 2025 года, однако они не привели к длительным блекаутам.

Тем не менее, перед зимой некоторые украинские эксперты прогнозировали значительные проблемы с электроснабжением. В частности, директор Центра исследования энергетики Александр Харченко летом 2024 года заявлял, что украинцев ожидают 12-16 часовые отключения света в случае сильных морозов. Осенью 2024 г. международные организации, такие как Мониторинговая миссия ООН, также публиковали отчеты, в которых говорилось о возможных перебоях с электроэнергией до 18 часов в сутки.

Западные СМИ, в частности CNN, The Washington Post, The Guardian и The New York Times, активно распространяли прогнозы о массовых блекаутах в Украине. Издание POLITICO ссылалось на экспертов, утверждавших, что удары по атомным станциям могут оставить украинцев без электроэнергии на 20 часов в сутки.

Украинские власти неоднократно опровергали такие заявления, отмечая готовность энергосистемы к зиме. Министр энергетики Герман Галущенко еще осенью 2024 года сообщал, что запасы газа в хранилищах достаточно, а сеть ENTSO-E увеличила возможности импорта электроэнергии из ЕС до 1700 МВт.

Не оправдавшаяся экспертиза имела и негативные последствия. Как отмечают аналитики, из-за постоянных сообщений о предстоящих отключениях украинцы массово скупали генераторы и зарядные станции, что привело к росту цен на эти товары на 60%. Кроме того, из-за страха зимних блекаутов часть граждан принимала решение о выезде за границу, что сказалось на экономике и рынке труда.

Несмотря на все прогнозы, отопительный сезон 2024-2025 годов проходит без критических проблем, а энергосистема Украины продолжает функционировать в стабильном режиме.