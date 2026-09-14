Следующая посевная кампания в Украине может оказаться под угрозой, если не будет возобновлен морской экспорт, – Вовк

У Украины нет полноценной альтернативы черноморским портам для экспорта промышленной и сельскохозяйственной продукции. Дунайские порты и западные пограничные переходы могут служить лишь дополнительными маршрутами, но не способны заменить море по объемам перевозок, говорит директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк.

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По его словам, заявления о том, что до 75% морских грузов можно переориентировать на альтернативные маршруты, не соответствуют реальности.

"Никакой альтернативы морским портам Черного моря в Украине пока нет. В лучшем случае мы можем рассматривать дунайские порты и западные пограничные переходы как дополнительный вариант, но он не способен решить проблемы ни промышленных, ни аграрных экспортеров", – подчеркнул Вовк.

По его словам, Украине необходимо перевозить около 5–6 млн тонн грузов ежемесячно: европейская транспортная система пока не готова работать с такими объемами. Помимо инфраструктурных ограничений, остаются вопросы взаимодействия с отдельными странами – ведь условия транзита необходимо отдельно согласовывать с каждым государством, через территорию которого могут проходить украинские грузы.

По его мнению, критическим сроком для решения проблемы является ноябрь-декабрь. Если к этому времени не удастся обеспечить полноценный экспорт, это может создать риски уже для следующей посевной кампании. Из-за роста логистических расходов, которые в конечном итоге ложатся на плечи агропроизводителей, у них может не хватить средств на закупку топлива, удобрений и семян.

"Вопрос чрезвычайно критически важен", – подчеркнул Вовк.

Он считает, что дипломатические и другие возможности Украины должны быть направлены прежде всего на поиск механизмов восстановления полноценного обслуживания украинских морских грузопотоков. Ключевая задача – именно возобновление работы черноморского экспорта, поскольку сухопутные и речные маршруты могут лишь частично уменьшить потери, но не заменить морские порты.

Ранее в Украинском национальном комитете Международной торговой палаты заявили, что блокада портов может обойтись Украине более чем в 10% ВВП: Украина может потерять около $17 млрд экспортной выручки и ещё $8,5 млрд налоговых поступлений, а более 30 млн тонн агропродукции не попадут на мировые рынки.