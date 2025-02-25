Слаженная работа Минэнерго и энергокомпаний позволила пройти зиму почти без отключений, – нардепка

Слаженная работа Министерства энергетики и энергетических компаний позволила пройти зиму почти без отключений света.

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Об этом заявила глава подкомитета Верховной Рады по энергетической безопасности Виктория Гриб.

"Украина успешно прошла зиму 2024-2025 годов без значительных отключений электроэнергии, несмотря на все прогнозы о длительных блекаутах до 20 часов в сутки. Это стало возможным благодаря слаженной работе энергокомпаний, международных партнеров и министерства энергетики", – написала она.

Гриб подчеркнула, что энергосистема выстояла, несмотря на регулярные атаки.

Она пояснила, что своевременные ремонтные кампании и ввод в эксплуатацию дополнительных мощностей, в том числе возобновляемой энергетики, позволили обеспечить стабильное электроснабжение.

"Энергетики ежедневно работали на грани возможного, оперативно восстанавливая поврежденные объекты. Международная поддержка также являлась ключевым фактором – наши партнеры помогали не только финансово, но и технологически", – подчеркнула Гриб.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что энергосистема выдерживает нагрузку и продолжает работать благодаря самоотверженной работе каждого энергетика.