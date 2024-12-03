Скандал с некачественными минами в ВСУ: министра Умерова вызвали "на ковер" в Раду

Министра обороны Рустема Умерова вызвали в Верховную Раду. Нардепы хотят выслушать его по поводу скандалов с закупками в оборонной отрасли.

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Об этом сообщил первый заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк ("Голос"). "В Раду вызвали министра обороны Рустема Умерова по поводу скандалов об оборонных заказах (в частности, мин). За – 153 (процедурное решение, больше 150 нужно)", – заявил нардеп.

Некачественные мины для ВСУ: подробности скандала

В ноябре стало известно, что Силы обороны Украины получили партию некачественных 120-миллиметровых мин. Они не долетали до врага, падая возле украинских минометчиков или застревая в стволе миномета, где взрывались. Это поставило под угрозу жизнь военнослужащих и возможность защиты государства от российской агрессии.

Ситуацию назвали массовой, поскольку бракованные мины обнаружили на всех участках фронта. Некоторые СМИ опубликовали информацию, что снаряды были изготовлены госпредприятием "Укроборонпром", но официально эта информация не была подтверждена.

На это в Министерстве обороны заявили, что активно расследуют причины нештатного износа снарядов, а предварительные результаты расследования межведомственной комиссии указывают на возможные причины дефектов. Государственное бюро расследований по этому факту возбудило уголовное производство.

Перед этим министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин, ранее руководивший "Укроборонпромом", предупредил, что заработавшая 8 ноября комиссия по проверке качества мин отобрала для анализа несколько сотен снарядов и выявила четыре недостатка. А именно:

несоответствие геометрическим параметрам мины;

пороховые газы выходят между корпусом ствола миномета и миной;

капсюль-детонатор не всегда срабатывал;

неконденциозность пороха.

Использование указанных партий боеприпасов в Силах обороны приостановили и запретили выдавать их в боевые подразделения. Около 24 тысяч снарядов решили вернуть производителю для дальнейшей проверки. Вместо украинских на фронт поставят мины иностранного производства.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что правительство внесло ряд изменений в механизм бронирования работников для критически важных предприятий. В частности, им разрешили бронировать работников до 28 февраля 2025 года, а после обновления статуса они получают возможность бронировать кадры на более длительный срок – до 12 месяцев.

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