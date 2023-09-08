Система безопасности в Черном море должна быть перезагружена, – Вовк

Необходимо оперативно перезагрузить систему безопасности в Черном море и установить международный контроль над судоходством. Это важно и выгодно не только Украине, но и всем странам Черноморского региона. Об этом заявил Сергей Вовк, директор Центра транспортных стратегий, в интервью каналу Политека.

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Эксперт называет несколько факторов, которые помогут сделать это: консенсус мирового сообщества, международный контроль и собственный флот.

"Нам нужно уже сейчас говорить о том, что должен быть международный контроль за судоходством в Черном море, должна быть система обеспечения безопасности. То ли это будет НАТО, то ли это будет какой-то общий флот, то ли это будут какие-то другие действия – это уже детали, которые нужно обсуждать. Но их нужно обсуждать прямо сейчас. И вообще нужно перезагрузить систему безопасности в Черном море, потому что действующая система просто бездействует", - подчеркивает эксперт.

Украина своими решительными действиями в Черном море показала россии, что одностороннее давление уже невозможно.

"Если она каким-то образом будет оказывать незаконное влияние на судоходство Украины, она получит такой же ответ от наших Вооруженных Сил. Украина – морское государство, и это морское государство не на словах, а на действиях". По его словам, ни Румынии, ни Болгарии, ни Турции, ни другим странам черноморского региона невыгодно господство россии.

"Им не нужна ситуация, когда россия своими односторонними действиями будет решать, кто и как будет плавать в Черном море. Есть целая система международных органов, осуществляющих контроль за гражданским судоходством. Это ИМО, международная ассоциация, непосредственно влияющая на этот рынок. Это и ряд других органов. Они должны осуществлять контроль", - сказал Вовк.

Напомним, зерновое соглашение завершилось 17 июля, что позволило Вооруженным силам Украины удачно ударить по российским кораблям и Крымскому мосту. Как сообщалось, в течение августа из портов Большой Одессы вышли уже 4 судна с неаграрной продукцией через временный коридор, созданный ВСУ и Министерством инфраструктуры. В настоящее время через коридор идут суда, заблокированные в портах Украины с момента старта полномасштабной войны.