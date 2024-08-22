Украинцам платят за кровь: сколько могут заработать доноры и какие льготы получить

Донорство крови и ее компонентов – важный поступок для граждан любой страны, поскольку это может спасти жизнь одного или нескольких человек. В Украине донорам не платят, но граждане могут сдавать плазму платно в некоторых частных клиниках – за это можно получить от 278 грн в зависимости от объема донации.

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Поэтому OBOZ.UA изучил, кто может стать донором в Украине, где и сколько за это платят, а также какие преимущества у донорства.

Оплата донорской крови

Согласно расчетам ВОЗ, минимальное количество доноров, необходимое любой стране в мирных условиях, составляет 1% от ее населения, но во время войны эта потребность значительно возрастает. По состоянию на 2020 год в Украине официально насчитывалось около 320 тыс. доноров на 44 млн населения.

Ранее в стране на государственном уровне была закреплена норма о платной кровосдаче, но в 2024 году вступила в силу норма закона "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови ", которая позволяет не платить за это. Поэтому областные Центры крови перешли на безвозмездное донорство.

В то же время, некоторые из заведений продолжают выплачивать донорам компенсацию за обед. В частности в Черниговском областном центре крови сообщили "Громадському", что эта сумма составляет 45,88 грн.

Впрочем, некоторые пункты приема донорской крови продолжают платить за компоненты крови. Как показал мониторинг OBOZ.UA, только одна клиника компенсирует 450-555 грн. в Киеве и 278-340 грн. в других городах за сдачу плазмы в зависимости от объема. Причем объем возможной донации плазмы рассчитывается индивидуально, поскольку количество крови у людей разное.

Кто может быть донором?

Для донации крови и ее компонентов подходят немногие. Сдавать кровь могут украинцы, а также иностранцы, имеющие постоянный вид на жительство, а также отвечающие следующим критериям:

являются совершеннолетними ;

; их вес от 50 кг (в некоторых центрах крови принимают с весом от 55-60 кг);

(в некоторых центрах крови принимают с весом от 55-60 кг); отсутствие абсолютных или временных ограничений по донорству.

К временным ограничениям относятся различные инфекционные заболевания (в частности, сифилис, COVID-19, грипп и туберкулез), проведение в прошлом манипуляций (татуировка, пирсинг, эндоскопия, хирургические операции и другие), недавние вакцинации. Также не принимают кровь после приема лекарства (в частности, в некоторых центрах крови отказывают доноркам, принимающим оральные контрацептивы), а также у беременных или после родов.

Абсолютные ограничения имеют люди с хроническими заболеваниями (инсулинозависимые люди с диабетом, проблемами нервной, дыхательной, мочеполовой системы и другими), инфекционными болезнями (в частности с ВИЧ и гепатитом С). Также могут отказать за рискованное сексуальное поведение и после резекции или трансплантации органов.

Статус Почетного и Заслуженного донора

Кто такой Почетный донор? Статус Почетного донора присваивается после добровольного безвозмездного (т.е. без денежного вознаграждения от реципиента или его родственников) донации:

40 доз цельной крови;

40 доз компонентов крови , заготовленных методом афереза (тромбоциты, лейкоциты, эритроциты);

, заготовленных методом афереза (тромбоциты, лейкоциты, эритроциты); или 60 доз плазмы.

Статус Почетного донора подтверждается соответствующим удостоверением и нагрудным знаком, выдаваемым центром крови. Эти атрибуты выдаются бесплатно.

Предоставление статуса Почетного донора рассматривается и происходит на областном уровне. Заслуженный донор Украины – государственная награда, выдаваемая за безвозмездную донацию:

100 доз цельной крови;

120 доз плазмы;

или 100 доз тромбоцитов.

Однако после донации в кассе центра крови донор может получить государственную компенсацию за питание, но это не считается за оплату. На возможность получения статуса Почётного донора не влияет ни время, ни интервалы кровосдачи.

Кроме того, Почетные и Заслуженные доноры получают 10% надбавки к пенсии. После увеличения минимального прожиточного минимума в 2024 году надбавки донорам в Украине были перечислены – после 1 января выплаты выросли с 258,90 до 292,00 грн.

Преимущества донорства

Кроме возможности получать доплату к пенсии, согласно действующему законодательству, в день донации, медицинского обследования и на следующий работник, изъявивший желание стать донором, освобождается от работы на предприятии, в учреждении, организации независимо от форм собственности с сохранением за ним среднего заработка. Кроме того, студентов в эти дни освобождают от занятий, а военнослужащих – от нарядов, вахт и других форм службы.

Если же предприятие, учебное заведение или командование воинской части привлекает донора для работы, ему по желанию предоставляется другой день отдыха с сохранением за ним среднего заработка. Когда донор сдает кровь во время отпуска, она продолжается на количество дней.

Кроме того, донорство – это возможность узнать свою группу крови на резус-факторе. Также каждый раз перед кровосдачей проводятся безвозмездные анализы на гемоглобин, ВИЧ, гепатиты B и C и сифилис.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Черновицкой области умершая после геморрагического инсульта женщина подарила шанс на продление жизни трем украинцам. Ее родственники согласились на посмертное донорство, поэтому врачи смогли спасти других пациентов.

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