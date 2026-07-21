Шмыгаль наградил 40 шахтеров и энергетиков ДТЭК за вклад в подготовку к зиме

Первый вице-премьер-министр – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль во время рабочего визита на одно из угледобывающих предприятий ДТЭК в Западном Донбассе наградил 40 шахтеров и энергетиков компании ведомственными наградами.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что церемония состоялась в шахте, на глубине 480 метров, где работают горняки. Награды Министерства энергетики получили работники угольных и энергетических предприятий, обеспечивающие работу единой производственной цепочки – от добычи украинского угля до производства электроэнергии.

"Благодарю шахтеров и энергетиков за профессионализм и мужество. Несмотря на неоднократные вражеские обстрелы, вы продолжаете работать и обеспечивать страну светом и теплом. Имею честь вручить вам почетные награды, ведь в основе энергетической устойчивости Украины всегда стоят люди. Ценим вклад каждого. Свет победит!", – отметил Шмыгаль.

Во время визита он спустился под землю, ознакомился с работой угледобывающего предприятия.

Шахтеры продолжают работать в условиях полномасштабной войны, приближения зоны боевых действий, вражеских атак и регулярных отключений электроэнергии. Также они помогают энергетикам восстанавливать теплоэлектростанции, поврежденные в результате обстрелов.

"К следующей зиме мы готовимся как одна команда. Шахтеры добывают уголь для украинских теплоэлектростанций, энергетики восстанавливают оборудование после атак, машиностроители обеспечивают предприятия необходимой техникой. На своём уровне делаем всё возможное, чтобы, несмотря на вызовы войны, украинцы были обеспечены светом и теплом, особенно в осенне-зимний период", – отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ДТЭК Рината Ахметова направил на обеспечение работы ТЭС и шахт в военные зимы более 51 млрд грн.