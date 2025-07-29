Школьный старт без стресса: гид для родителей

Начало учебного года – это новый этап, полный волнений, ожиданий и важных решений. Как сделать так, чтобы подготовка к школе была не марафоном со списками покупок, а приятным стартом для всей семьи? Мы собрали проверенные решения, которые помогут собрать ребенка в школу с заботой, вдохновением и без лишних нервов.

В этом материале вы найдете три важные составляющие школьного комфорта:

Ортопедические рюкзаки YES – чтобы спина не уставала, а рюкзак стал надежным другом для младшего школьника.

IT STEP School – крупнейшая в Украине сеть частных технологических средних школ. Это офлайн-пространство, где образование сочетается с развитием умений для современной жизни.

Сезон "Канцтоварики" в "Авроре" – все необходимое для школы в одном месте, по приятным ценам и без паники.

Школа – это начало большого путешествия. А мы покажем, как сделать первые шаги уверенными и радостными.

Школьные рюкзаки YES: безопасность и удобство для самых маленьких

Младшая школа – особый этап в жизни каждого ребенка. Поэтому так важно позаботиться о том, чтобы ученик всегда имел за спиной надежную поддержку. Ортопедический рюкзак будет с исследователем на каждом его шагу. Качественный аксессуар позаботится о спине ребенка и подарит отличное настроение в самые сложные моменты. Ведь школьник берет с собой не просто "портфель для книг", а своего надежного помощника.

Что должно быть в идеальном рюкзаке для младших школьников?

Современный рюкзак призван поддерживать детей в каждом новом приключении. Именно поэтому требования к нему не могут быть низкими.

Выбирайте рюкзак, не соглашаясь на компромиссы. Модель, которая будет сопровождать школьника на уроки, экскурсии, кружки и прогулки, должна иметь:

ортопедическую спинку для правильной поддержки позвоночника;

светоотражающие элементы для безопасности в сумерках;

оптимальный вес — не более 1 кг в ненаполненном состоянии;

широкие и мягкие лямки, которые не давят на сосуды;

дизайн, который нравится школьнику.

Каждый из этих аспектов чрезвычайно важен для здоровья и комфорта. Ребенок будет доволен, а мама – спокойна.

Спинка рюкзаков YES, которая учитывает особенности детства

6-9 лет – возраст, когда тело ребенка активно растет. Мы должны делать все необходимое, чтобы этот процесс был гармоничным и здоровым. Ортопедическая спинка рюкзака заботится об оптимальном распределении нагрузки. Ведь ношение тяжелого рюкзака без правильной поддержки может стать причиной искривления позвоночника, сутулости и хронического мышечного напряжения.

Рюкзаки YES имеют специальную форму спинки, которая повторяет естественные изгибы детского позвоночника. Это позволяет правильно распределять вес по всей площади. Ребенок не получает лишней нагрузки на плечи и поясницу.

Широкие и мягкие лямки, которые распределяют нагрузку и не давят

Лямки рюкзака несут едва ли не самую большую нагрузку. Их задача – выдерживать вес учебников, любимых игрушек и вкусного перекуса. Поэтому конструкция лямок должна быть такой, чтобы они не создавали ненужного давления на шею и плечи. В то же время мягкая структура предотвращает натирание, не врезается в кожу и не сковывает движения.

YES – это не просто бренд, это поддержка для ребенка в его первом большом путешествии. Мы понимаем, как важно заботиться о здоровье и комфорте с первых шагов в школу. Именно поэтому создаем рюкзаки, которые не только удобны, но и вдохновляют. С YES ребенок идет в школу с улыбкой.

В ассортименте бренда YES вы найдете не только идеальный рюкзак, но и все необходимое для обучения: тетради, ручки, пеналы, краски, альбомы, пластилин, сумки для обуви, бутылки для воды и многое другое.

Выбирая YES, вы выбираете больше чем рюкзак. Вы выбираете заботу, вдохновение и полное сопровождение ребенка в мире обучения.

IT STEP School: как найти школу, после которой не придется "заново учиться жить"

Когда родители ищут школу, они обычно спрашивают:

– Где сильный английский?

– А какая безопасность?

– А какие результаты на НМТ?

Но есть и другие вопросы. Те, которые не озвучивают вслух:

– Будет ли там мой ребенок счастлив?

– Будет ли знать, что его слышат?

– Не сломают ли в нем интерес?

Эти вопросы важны не меньше оценок. И именно они часто становятся решающими.

Так начинается история выбора. История семьи, которая не искала "самую дорогую" школу. Они искали нормальную. Человеческую.

Такую, где обучение – это не давление, а пространство.

Такую, где учителя не кричат.

Такую, где ребенок не молчит в коридорах.

И они нашли IT STEP School.

Сеть школ, которая работает в разных городах Украины.

Школу, где английский изучают с первого класса, а второй язык – с пятого.

Где ребенка учат не только отвечать, но и задавать вопросы.

Здесь нет домашних заданий в классическом виде – потому что вся самостоятельная работа выполняется на уроках под наблюдением учителя. Это не поблажка – это другая организация времени.

Дети не уставшие. У них остается энергия – на жизнь.

И да, здесь хорошие результаты.

200 баллов по английскому и математике – не единичные случаи.

В 2024 году лицей "Глобус", который работает по той же модели в составе сети IT STEP, занял 1-е место среди всех школ Киева и 2-е место среди более 18 200 школ Украины.

Но самое ценное – не рейтинги.

А то, как эти дети говорят. Как смотрят в глаза. Как умеют спорить, не обижая.

Условия – как должны быть:

В классах – светло.

В коридорах – не страшно.

Есть укрытие, видеонаблюдение, сигнализация, спокойствие.

Есть лаборатории, VR-классы, фото- и видеостудии. Но главное – это не техника. А отношение.

Формат обучения, который удобен для семьи: офлайн, онлайн, смешанно, экстернат.

И еще одна деталь:

В этой школе родители не "наблюдатели с парты". Их слышат. С ними говорят.

А дети имеют больше, чем просто предметы: клубы, кружки, живые разговоры.

И место, куда хочется возвращаться.

IT STEP SCHOOL. Первая инновационная и безопасная школа Украины во время войны!

Сайт: https://itstep.school/

Телефон: +38(096) 661-77-07

E-mail: [email protected]

Без паники – в Авроре продолжается сезон "Канцтоварики"

Каждый год примерно с середины лета родители находятся в состоянии ежегодного марафона "собери ребенка в школу". Они ищут простой, быстрый и выгодный способ собрать все необходимое в школу без стресса, очередей и конфликтов с ребенком.

Первое сентября – это маленький старт нового этапа: и для ребенка, и для родителей. Это как Новый год, только с рюкзаком и в школу. И даже если все в спешке, все равно хочется, чтобы было красиво, приятно и в одном месте.

С 1 июля по 30 сентября в сети мультимаркетов "Аврора" продолжается сезон "Канцтоварики". Все необходимое уже подобрано, собрано, удобно выложено. Но при этом каждая вещь стильная, с характером и "фишечкой".

"Канцтоварики" – маленькие помощники-спасатели, которые приходят на помощь в хаосе школьных сборов. Каждый из них имеет характер, стиль и миссию. Они уравновешивают родительское желание "быстро и дешево" и детское "хочу трендово, как в TikTok".

Магазины"Аврора" – место возле дома, где есть все необходимые товары по приятным ценам. Шопинг в "Авроре" – это как приключение для всей семьи, где мамы – спокойны, дети – готовы к школе, и все это – без паники.

В "Авроре" всегда можно найти интересные товары, способные вызвать настоящие WOW-эмоции. Кроме того, почти 50% товаров в сети"Аврора" – украинских производителей. Напомним, что эти товары участвуют в программе "Национальный кешбэк".

"Аврора" – магазины, которые рядом, и не только физически, но и эмоционально, здесь понимают потребности каждого, разделяют ценности и дарят радость в простых покупках.