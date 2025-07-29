Школьный старт без стресса: гид для родителей
Начало учебного года – это новый этап, полный волнений, ожиданий и важных решений. Как сделать так, чтобы подготовка к школе была не марафоном со списками покупок, а приятным стартом для всей семьи? Мы собрали проверенные решения, которые помогут собрать ребенка в школу с заботой, вдохновением и без лишних нервов.
В этом материале вы найдете три важные составляющие школьного комфорта:
Ортопедические рюкзаки YES – чтобы спина не уставала, а рюкзак стал надежным другом для младшего школьника.
IT STEP School – крупнейшая в Украине сеть частных технологических средних школ. Это офлайн-пространство, где образование сочетается с развитием умений для современной жизни.
Сезон "Канцтоварики" в "Авроре" – все необходимое для школы в одном месте, по приятным ценам и без паники.
Школа – это начало большого путешествия. А мы покажем, как сделать первые шаги уверенными и радостными.
Школьные рюкзаки YES: безопасность и удобство для самых маленьких
Младшая школа – особый этап в жизни каждого ребенка. Поэтому так важно позаботиться о том, чтобы ученик всегда имел за спиной надежную поддержку. Ортопедический рюкзак будет с исследователем на каждом его шагу. Качественный аксессуар позаботится о спине ребенка и подарит отличное настроение в самые сложные моменты. Ведь школьник берет с собой не просто "портфель для книг", а своего надежного помощника.
Что должно быть в идеальном рюкзаке для младших школьников?
Современный рюкзак призван поддерживать детей в каждом новом приключении. Именно поэтому требования к нему не могут быть низкими.
Выбирайте рюкзак, не соглашаясь на компромиссы. Модель, которая будет сопровождать школьника на уроки, экскурсии, кружки и прогулки, должна иметь:
- ортопедическую спинку для правильной поддержки позвоночника;
- светоотражающие элементы для безопасности в сумерках;
- оптимальный вес — не более 1 кг в ненаполненном состоянии;
- широкие и мягкие лямки, которые не давят на сосуды;
- дизайн, который нравится школьнику.
Каждый из этих аспектов чрезвычайно важен для здоровья и комфорта. Ребенок будет доволен, а мама – спокойна.
Спинка рюкзаков YES, которая учитывает особенности детства
6-9 лет – возраст, когда тело ребенка активно растет. Мы должны делать все необходимое, чтобы этот процесс был гармоничным и здоровым. Ортопедическая спинка рюкзака заботится об оптимальном распределении нагрузки. Ведь ношение тяжелого рюкзака без правильной поддержки может стать причиной искривления позвоночника, сутулости и хронического мышечного напряжения.
Рюкзаки YES имеют специальную форму спинки, которая повторяет естественные изгибы детского позвоночника. Это позволяет правильно распределять вес по всей площади. Ребенок не получает лишней нагрузки на плечи и поясницу.
Широкие и мягкие лямки, которые распределяют нагрузку и не давят
Лямки рюкзака несут едва ли не самую большую нагрузку. Их задача – выдерживать вес учебников, любимых игрушек и вкусного перекуса. Поэтому конструкция лямок должна быть такой, чтобы они не создавали ненужного давления на шею и плечи. В то же время мягкая структура предотвращает натирание, не врезается в кожу и не сковывает движения.
YES – это не просто бренд, это поддержка для ребенка в его первом большом путешествии. Мы понимаем, как важно заботиться о здоровье и комфорте с первых шагов в школу. Именно поэтому создаем рюкзаки, которые не только удобны, но и вдохновляют. С YES ребенок идет в школу с улыбкой.
В ассортименте бренда YES вы найдете не только идеальный рюкзак, но и все необходимое для обучения: тетради, ручки, пеналы, краски, альбомы, пластилин, сумки для обуви, бутылки для воды и многое другое.
Выбирая YES, вы выбираете больше чем рюкзак. Вы выбираете заботу, вдохновение и полное сопровождение ребенка в мире обучения.
IT STEP School: как найти школу, после которой не придется "заново учиться жить"
Когда родители ищут школу, они обычно спрашивают:
– Где сильный английский?
– А какая безопасность?
– А какие результаты на НМТ?
Но есть и другие вопросы. Те, которые не озвучивают вслух:
– Будет ли там мой ребенок счастлив?
– Будет ли знать, что его слышат?
– Не сломают ли в нем интерес?
Эти вопросы важны не меньше оценок. И именно они часто становятся решающими.
Так начинается история выбора. История семьи, которая не искала "самую дорогую" школу. Они искали нормальную. Человеческую.
Такую, где обучение – это не давление, а пространство.
Такую, где учителя не кричат.
Такую, где ребенок не молчит в коридорах.
И они нашли IT STEP School.
Сеть школ, которая работает в разных городах Украины.
Школу, где английский изучают с первого класса, а второй язык – с пятого.
Где ребенка учат не только отвечать, но и задавать вопросы.
Здесь нет домашних заданий в классическом виде – потому что вся самостоятельная работа выполняется на уроках под наблюдением учителя. Это не поблажка – это другая организация времени.
Дети не уставшие. У них остается энергия – на жизнь.
И да, здесь хорошие результаты.
- 200 баллов по английскому и математике – не единичные случаи.
- В 2024 году лицей "Глобус", который работает по той же модели в составе сети IT STEP, занял 1-е место среди всех школ Киева и 2-е место среди более 18 200 школ Украины.
Но самое ценное – не рейтинги.
А то, как эти дети говорят. Как смотрят в глаза. Как умеют спорить, не обижая.
Условия – как должны быть:
В классах – светло.
В коридорах – не страшно.
Есть укрытие, видеонаблюдение, сигнализация, спокойствие.
Есть лаборатории, VR-классы, фото- и видеостудии. Но главное – это не техника. А отношение.
Формат обучения, который удобен для семьи: офлайн, онлайн, смешанно, экстернат.
И еще одна деталь:
В этой школе родители не "наблюдатели с парты". Их слышат. С ними говорят.
А дети имеют больше, чем просто предметы: клубы, кружки, живые разговоры.
И место, куда хочется возвращаться.
IT STEP SCHOOL. Первая инновационная и безопасная школа Украины во время войны!
Телефон: +38(096) 661-77-07
E-mail: [email protected]
Без паники – в Авроре продолжается сезон "Канцтоварики"
Каждый год примерно с середины лета родители находятся в состоянии ежегодного марафона "собери ребенка в школу". Они ищут простой, быстрый и выгодный способ собрать все необходимое в школу без стресса, очередей и конфликтов с ребенком.
Первое сентября – это маленький старт нового этапа: и для ребенка, и для родителей. Это как Новый год, только с рюкзаком и в школу. И даже если все в спешке, все равно хочется, чтобы было красиво, приятно и в одном месте.
С 1 июля по 30 сентября в сети мультимаркетов "Аврора" продолжается сезон "Канцтоварики". Все необходимое уже подобрано, собрано, удобно выложено. Но при этом каждая вещь стильная, с характером и "фишечкой".
"Канцтоварики" – маленькие помощники-спасатели, которые приходят на помощь в хаосе школьных сборов. Каждый из них имеет характер, стиль и миссию. Они уравновешивают родительское желание "быстро и дешево" и детское "хочу трендово, как в TikTok".
Магазины"Аврора" – место возле дома, где есть все необходимые товары по приятным ценам. Шопинг в "Авроре" – это как приключение для всей семьи, где мамы – спокойны, дети – готовы к школе, и все это – без паники.
В "Авроре" всегда можно найти интересные товары, способные вызвать настоящие WOW-эмоции. Кроме того, почти 50% товаров в сети"Аврора" – украинских производителей. Напомним, что эти товары участвуют в программе "Национальный кешбэк".
"Аврора" – магазины, которые рядом, и не только физически, но и эмоционально, здесь понимают потребности каждого, разделяют ценности и дарят радость в простых покупках.