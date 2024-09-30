Схема на 12 млн грн: суд изменил решение касательно Логвиненко из "Харьковоблэнерго"

Экс-главе "Харьковоблэнерго" Константину Логвиненко увеличили размер залога, избранного в качестве меры пресечения. Теперь залог составляет не 3,5 млн грн, а 8 млн грн. Расследование касается завладения более 12,5 млн грн и попытки завладеть еще 120 млн грн на закупках энергетического оборудования.

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Решение об увеличении залога приняла Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), сообщил журналист Олег Новиков. Логвиненко по решению суда также обязан:

прибывать по первому требованию;

не отлучаться из Киева без разрешения;

сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми в уголовном производстве;

сдать на хранение загранпаспорта;

носить электронный браслет.

По данным следствия, в апреле-сентябре 2021 Логвиненко способствовал избранию двух "нужных" компаний победителями в тендерах на закупку 11 904 трансформаторов и 79 425 электрических счетчиков. Цены на некоторые из позиций при этом оказались завышенными в пять раз.

В целом "Харьковоблэнерго" могло переплатить 132,5 млн грн. Однако договор был исполнен лишь частино, и фактически облэнерго в 2021-2022 годах потеряло 12,5 млн грн.

Завладение остальными средствами участникам схемы пришлось отложить из-за полномасштабного вторжения РФ, а именно введения режима военного положения и предоставления "Харьковоблэнерго" гуманитарной помощи от украинских предприятий и международных организаций. А когда в начале 2023 года по "Харьковоблэнерго" начались процессуальные действия, злоумышленники полностью остановили реализацию плана.

Кроме Логвиненко по делу в качестве подозреваемых проходят руководитель отдела материального обеспечения АО "Харьковоблэнерго", руководитель отдела Харьковской торгово-промышленной палаты, частный оценщик и руководитель коммерческого предприятия. Как сообщает Новиков, последним может быть директор энергетической компании "Энерго-тайм" Александр Козырь. Ранее в этом году у него и у Логвиненко уже проводились обыски.

При этом ВАКС отказал в аресте Логвиненко и Козыря, освободив их под залог. Тогда обоих подозреваемых отпустили под залог – Логвиненко под 3,5 млн грн, а Козыря под 3 млн грн. В ответ на такое решение Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подала жалобу на эти решения в Апелляционную палату ВАКС, которая теперь повысила сумму залога.

Как сообщал OBOZ.UA, также правоохранители разоблачили схему при закупке элементов динамической защиты для бронированной техники ВСУ. Участники схемы разворовали также 12 млн грн, за что им грозит до 12 лет тюрьмы.

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