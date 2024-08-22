Украл миллионы гривен и ушел от ареста: ВАКС принял решение относительно Логвиненко из Харьковоблэнерго

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отказал в аресте бывшего гендиректора "Харьковоблэнерго" Константина Логвиненко и руководителя "Энерго-тайм" Александра Козыра, освободив их под залог. Расследование касается масштабной коррупционной схемы, нанесшей государству ущерб на 132,5 млн грн.

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Об этом сообщил журналист Олег Новиков. По его данным, обоих подозреваемых отпустили под залог – Логвиненко под 3,5 млн. грн., а Козыра под 3 млн. грн. В ответ на такое решение Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подала жалобу на эти решения в Апелляционную палату ВАКС, и расследование продолжается.

Официально имя Логвиненко не озвучивалось, но именно он занимал указанную НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро) должность в те годы, в которые проверялась схема. Суть дела заключается в организации масштабной коррупционной схемы, обнаруженной в 2021-2022 годах. По данным НАБУ и САП, Логвиненко вместе с другими фигурантами способствовал избранию двух "нужных" компаний победителями государственных закупок. Эти закупки касались 11 904 трансформаторов и 79 425 электрических счетчиков, цены на которые были существенно завышены – на некоторые из них в пять раз.

В целом стоимость соглашения для "Харьковоблэнерго" была завышена на 132,5 млн грн, из которых убытки компании из-за частичного исполнения договора составили 12,5 млн грн. Следствие считает, что реализацию плана по присвоению остальных средств фигуранты были вынуждены отложить из-за полномасштабного вторжения РФ, а также из-за внедрения режима военного положения и предоставления "Харьковоблэнерго" гуманитарной помощи.

Украинские правоохранительные органы неоднократно проводили обыски у подозреваемых, в том числе у Логвиненко и Козыра. Им были выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса. Эти статьи предусматривают ответственность за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой.

Несмотря на серьезность обвинений, ВАКС принял решение об отказе в аресте подозреваемых, заменив его залогом. Кроме того, Логвиненко и Козырь обязаны сдавать загранпаспорта, носить электронный браслет и не отлучаться с места жительства без разрешения.

Журналист Олег Новиков отмечает, что это дело показательно для понимания того, как коррупционные схемы могут подрывать экономическую стабильность страны, особенно в условиях войны. Важно также внимание к тому, что такие коррупционные действия имеют серьезные последствия для энергетической безопасности Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, бывший народный депутат Александр Грановский выиграл Высший антикоррупционный суд. Бизнесмену отменили уведомление о подозрении от НАБУ об организации коррупционной схемы на 93,3 млн грн.

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