Сервисы в Дії временно не будут работать: когда и в чем причина

Сервис государственных услуг Дія в эти выходные, 31 января и 1 февраля, может работать с перебоями. Это касается сервисов на портале и в приложении Дія.

Причина – Министерство юстиции Украины проводит плановые технические работы. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Дії.

Вечером 30 января там предупредили о плановом обновлении реестров Минюста.

"В эти выходные часть услуг на портале и в приложении Дії могут работать с перебоями. Минюст проводит плановые технические работы, чтобы сервисы в дальнейшем работали стабильно и без сбоев. На связи, Дія!" – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине начали распространять слухи, что приложение Дія станет платным из-за реорганизации госпредприятия в акционерное общество. Однако граждан заверили, что все акции останутся в собственности государства, а работа сервиса и все услуги для граждан и в дальнейшем будут бесплатными.

