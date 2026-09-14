Sense Bank запустил видеоконсультации на украинском языке жестов

Sense Bank расширил возможности цифровой поддержки клиентов – отныне в видеочате мобильного приложения Sense SuperApp доступны консультации на украинском языке жестов. Клиенты с нарушениями слуха могут пообщаться с агентами службы поддержки банка и получить консультацию самостоятельно, без привлечения посторонних лиц.

"Для нас важно, чтобы клиент мог получить помощь от банка самостоятельно и удобным для него способом. Поэтому мы не просто добавили ещё один канал коммуникации, а перестроили процесс поддержки в Sense SuperApp так, чтобы клиент с нарушениями слуха сразу мог попасть к специалисту, который может общаться с ним на языке жестов", – отметила Юлия Тур, руководитель направления розничного бизнеса Sense Bank.

Для удобства также настроили автоматическую маршрутизацию обращений. Клиенту достаточно один раз указать, что ему нужна консультация на языке жестов, после чего система автоматически направляет его к специалисту, владеющему этим языком. Это позволяет не повторять информацию о необходимости такой консультации при каждом обращении и сокращает время ожидания.

Команда Sense Bank продолжает развивать компетенции агентов, предоставляющих консультации на языке жестов, и совершенствовать качество обслуживания, в частности благодаря обратной связи с клиентами. Видеоконсультации на языке жестов в приложении доступны ежедневно с 09:00 до 20:00.

Видеочат на языке жестов в Sense SuperApp – часть развития цифровых сервисов Sense Bank, направленных на расширение доступности услуг для большего числа клиентов.